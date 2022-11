Scenarii despre ruperea coaliției de guvernare. Pleacă PSD sau ține PNL de scaun? Chirieac: Astăzi este singurul lucru prin care se poate lăuda România

Se pare că cei din PSD au făcut o serie de sondaje iar, în urma acestora, a rezultat că PSD se situează în preferințele electoratului. De menționat, conform România TV, acest scenariu de rupere a coaliției de guvernare a fost deja discutat în cadrul ședinței PSD, iar președintele partidului, Marcel Ciolacu, i-a întrebat pe colegii de partid dacă aceștia consideră că ar fi bine ca să iasă în această perioadă de la cârma Executivului.

Se pare că în ultimul timp tot mai mulți lideri PSD consideră că aceasta ar fi varianta cea mai bună pentru că, indiferent de momentul în care vor avea loc alegeri, aceștia ar obține un scor foarte bun de peste 40%, chiar 45% și că vor reuși să își formeze propriul guvern având o majoritate stabilă în Parlament.

Această ipoteză a fost dezbătută de către analistul politic Bogdan Chireac la România TV.

”Poți avea 40%, ieși de la guvernare și s-ar putea să rămâi, în cel mai bun caz, tot cu 40% și să nu poți forma un guvern. În plus, liberalii ar trebui să guverneze cu USR-ul, iar USR-ul are mari probleme și are mari semne de întrebare asupra sa, pe care singur și le-a creat, iar public, ar putea să acuze PSD-ul că au abandonat țara într-un maxim de tensiune. E și acest aspect. Din această cauză am reținut faptul că președintele Marcel Ciolacu a făcut o departajare clară netă între președintele Klaus Iohannis, pe care l-a făcut trompetă, și premierul Nicolae Ciucă, despre care a spus că are o colaborare excelentă. Eu nu cred că se va rupe coaliția. Eu cred că vom asista și la rotativa de anul viitor. Până la urmă, stabilitatea aceasta politică este astăzi singurul lucru prin care se poate lăuda România, cu adevărat, în fața Europei”, a fost de părere analistul politic, Bogdan Chirieac.

În cadrul emisiunii a fost adus în discuție și scenariul conform căruia liberalii s-ar putea răzgândi în ceea ce privește cedarea fotoliului de prim-ministru către social-democrați.

”Dacă s-ar retrage PSD-ul, în momentul ăla liberalii ar guverna cu USR-ul. Atunci, într-adevăr, va fi un mare avantaj pentru PSD. Dar problemele economice ale României, și nu numai economice, ci toate crizele acestea suprapuse sunt tot acolo. În plus, președintele Iohannis, după cum vedeți, nu e de mare ajutor”, a fost opinia analistului politic Bogdan Chireac.

Acest articol reprezintă o opinie.