Sârbii din Kosovo ar putea circula fără vize, după o propunere a Comisiei Europene

Comisia Europeană a anunțat vineri că propune eliminarea vizelor pentru sârbii din Kosovo, singurii locuitori din Balcanii Occidentali care nu beneficiază de regimul de liberă circulație, transmite AFP, scrie Agerpres.

Cetăţenii Serbiei nu mai au nevoie de vize pentru spaţiul Schengen din 2009, în cazul unor sejururi scurte, iar Uniunea Europeană a acordat anul acesta acelaşi drept, începând de la 1 ianuarie 2024, şi cetăţenilor din Kosovo - cu excepţia etnicilor sârbi.



În Kosovo, care şi-a proclamat independenţa faţă de Serbia în 2008, trăieşte o comunitate de 120.000 de sârbi, din totalul de 1,8 milioane de locuitori.

The European Commission proposes that citizens of Kosovo who hold Serbian passports should also benefit from visa-free travel, even though initially it stated that only those with ???????? passports would.



