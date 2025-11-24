Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (WAAW): Nu lăsa antibioticul să-ți facă rău, în loc să-ți facă bine!

În luna noiembrie (18-24 noiembrie), este marcată anual Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (WAAW), o campanie globală inițiată de Organizația Mondială a Sănătății, menită să atragă atenția asupra unei probleme de sănătate publică ce afectează deja viețile noastre. Anul acesta, Societatea Română De Rinologie și Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie (AREPMF) trag un semnal de alarmă cu privire la consumul nejustificat de antibiotic și îndeamnă publicul larg și pacienții: “Nu lăsa antibioticul să-ți facă rău, în loc să-ți facă bine”.

Ce este rezistența antimicrobiană și de ce reprezintă un pericol?

Rezistența antimicrobiană (RAM) apare atunci când bacteriile, virusurile, fungii și paraziții nu mai răspund la tratamentele existente, făcând infecțiile dificil sau imposibil de tratat și crescând riscul de răspândire, severitate și mortalitate. Antibioticele reprezintă una dintre cele mai mari descoperiri ale ultimului secol, contribuind la salvarea a milioane de vieți și la prevenirea complicațiilor grave ale infecțiilor. Totuși, în ultimii ani nu au fost descoperite antibiotice noi, iar utilizarea neadecvată a celor existente a dus la o creștere alarmantă a rezistenței.

În România, abuzul de antibiotice rămâne o problemă majoră: potrivit unui studiu publicat în Jurnalul Român de Rinologie (septembrie 2023), 40% dintre adulți au luat antibiotice pentru afecțiuni respiratorii precum durerea în gât, iar peste jumătate dintre respondenți consideră eronat că antibioticele ucid virusurile. De fapt, 8 din 10 episoade de răceală și gripă sunt cauzate de virusuri, iar antibioticele nu au niciun efect asupra acestora.

Mesaj pentru pacienți: utilizați antibiotice doar la recomandarea medicului

„Antibioticele sunt eficiente doar împotriva infecțiilor bacteriene, nu și împotriva celor virale precum răceala sau gripa. Folosirea responsabilă a antibioticelor protejează sănătatea fiecăruia dintre noi și reduce riscul dezvoltării rezistenței antimicrobiene”, a declarat Prof. Dr. Codruț Sarafoleanu, Secretar General, Societatea Română de Rinologie.

„Îndrumăm pacienții să utilizeze antibioticele doar la recomandarea medicului, să respecte recomandările de tratament (doza, durata și medicamentul prescris) și să contribuie la informarea corectă a celor din jur. Protejând prezentul, asigurăm viitorul”, a spus și Dr. Raluca Ghionaru, Președinte AREPMF.

La nivel global, tema WAAW 2025, „Acționează acum: Protejează prezentul, asigură viitorul!”, subliniază necesitatea unei acțiuni rapide și coordonate din partea tuturor actorilor implicați – guverne, profesioniști din sănătate, veterinari, fermieri, mediul academic, ONG-uri și publicul larg. Este vital să transformăm angajamentele politice în intervenții concrete, responsabile și salvatoare de vieți. Pentru a combate rezistența antimicrobiană, trebuie să investim în supraveghere, acces echitabil la medicamente și diagnostic, inovație și educarea populației. Fără aceste eforturi susținute, riscul de propagare a infecțiilor rezistente și de creștere a gravității bolilor rămâne ridicat.