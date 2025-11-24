€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (WAAW): Nu lăsa antibioticul să-ți facă rău, în loc să-ți facă bine!
Data actualizării: 13:34 24 Noi 2025 | Data publicării: 13:34 24 Noi 2025

Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (WAAW): Nu lăsa antibioticul să-ți facă rău, în loc să-ți facă bine!
Autor: Alexandra Curtache

campanie RAM 2025
 

Rezistența antimicrobiană devine o amenințare tot mai gravă pentru sănătatea publică, iar specialiștii avertizează că abuzul de antibiotice riscă să lase medicii fără arme eficiente în fața infecțiilor.

În luna noiembrie (18-24 noiembrie), este marcată anual  Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (WAAW), o campanie globală inițiată de Organizația Mondială a Sănătății, menită să atragă atenția asupra unei probleme de sănătate publică ce afectează deja viețile noastre. Anul acesta, Societatea Română De Rinologie și Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie (AREPMF) trag un semnal de alarmă cu privire la consumul nejustificat de antibiotic și îndeamnă publicul larg și pacienții: “Nu lăsa antibioticul să-ți facă rău, în loc să-ți facă bine”.  

Ce este rezistența antimicrobiană și de ce reprezintă un pericol?

Rezistența antimicrobiană (RAM) apare atunci când bacteriile, virusurile, fungii și paraziții nu mai răspund la tratamentele existente, făcând infecțiile dificil sau imposibil de tratat și crescând riscul de răspândire, severitate și mortalitate. Antibioticele reprezintă una dintre cele mai mari descoperiri ale ultimului secol, contribuind la salvarea a milioane de vieți și la prevenirea complicațiilor grave ale infecțiilor. Totuși, în ultimii ani nu au fost descoperite antibiotice noi, iar utilizarea neadecvată a celor existente a dus la o creștere alarmantă a rezistenței.  

În România, abuzul de antibiotice rămâne o problemă majoră: potrivit unui studiu publicat în Jurnalul Român de Rinologie (septembrie 2023), 40% dintre adulți au luat antibiotice pentru afecțiuni respiratorii precum durerea în gât, iar peste jumătate dintre respondenți consideră eronat că antibioticele ucid virusurile. De fapt, 8 din 10 episoade de răceală și gripă sunt cauzate de virusuri, iar antibioticele nu au niciun efect asupra acestora.  

Mesaj pentru pacienți: utilizați antibiotice doar la recomandarea medicului

„Antibioticele sunt eficiente doar împotriva infecțiilor bacteriene, nu și împotriva celor virale precum răceala sau gripa. Folosirea responsabilă a antibioticelor protejează sănătatea fiecăruia dintre noi și reduce riscul dezvoltării rezistenței antimicrobiene”, a declarat Prof. Dr. Codruț Sarafoleanu, Secretar General, Societatea Română de Rinologie.  

„Îndrumăm pacienții să utilizeze antibioticele doar la recomandarea medicului, să respecte recomandările de tratament (doza, durata și medicamentul prescris) și să contribuie la informarea corectă a celor din jur. Protejând prezentul, asigurăm viitorul”, a spus și Dr. Raluca Ghionaru, Președinte AREPMF.  

La nivel global, tema WAAW 2025, „Acționează acum: Protejează prezentul, asigură viitorul!”, subliniază necesitatea unei acțiuni rapide și coordonate din partea tuturor actorilor implicați – guverne, profesioniști din sănătate, veterinari, fermieri, mediul academic, ONG-uri și publicul larg. Este vital să transformăm angajamentele politice în intervenții concrete, responsabile și salvatoare de vieți. Pentru a combate rezistența antimicrobiană, trebuie să investim în supraveghere, acces echitabil la medicamente și diagnostic, inovație și educarea populației. Fără aceste eforturi susținute, riscul de propagare a infecțiilor rezistente și de creștere a gravității bolilor rămâne ridicat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

antibiotic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Un vulcan a intrat în erupție,  după circa 12.000 de ani
Publicat acum 38 minute
De ce au crescut chiriile în București. Vlad Gheorghe spune cum va rezolva problema / video
Publicat acum 49 minute
Clătite cu cremă de castane, iaurt și cacao
Publicat acum 49 minute
Ce părere au americanii despre o posibilă intervenție militară a SUA în Venezuela
Publicat acum 52 minute
Oana Gheorghiu, replici la Guvern. Ioana Dogioiu i-a sărit în apărare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat acum 23 ore si 55 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 17 ore si 27 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close