Salata miraculoasă care te ajută să slăbești 5 kg în 6 zile

Murăturile au un mare avantaj asupra organismului și pot fi folosite pentru a slabi rapid. Fie că e vorba de varză murată, castraveți murați sau gogonele, acestea te pot ajuta să dai jos până la 2,5 kilograme în 3 zile. Acestea sunt eficiente pentru au foarte puține calorii.

Un castravete murat de peste 140 de grame nu are decât 17 calorii, 200 de grame de varză murată nu au decât 25 de calorii și o gogonea medie are aproximativ 25 de calorii. În plus, murăturile sunt benefice florei intestinale și ajută la pornirea metabolismului și la eliminarea toxinelor din organism, scrie Realitatea.net.

Rețeta salatei de murături

Se toacă mărunt 200 de grame de varză murată, 5 castraveți mici murați, 4 gogonele și un pepenaș murat. Se amestecă cu o linguriță de ulei și cu puțină sare. Apoi, se taie o ceapă roșie cubulețe și se amestecă bine totul. Se mănâncă 300 de grame din această salată la fiecare masă.

Pentru a slabi 2,5 kilograme în 3 zile, trebuie să urmați cu strictețe această dietă:

Mic Dejun: 2 ouă fierte și salată de murături.

Gustare: O porție de salată de murături.

Prânz: 300 de grame de piept de pui la grătar și salată de murături.

Gustare: O porție de salată de murături.

Cină: Peste afumat și o porție de salată de murături

Gustare: Cu două ore înainte de culcare, jumătate de porție de salată de murături.

Mâncaţi murături toată iarna! Veţi scăpa de stres şi insomnii

Oamenii de ştiinţă din Irlanda au decis să efectueze un studiu asupra efectului consumului de murături asupra organismului. Rezultatele pe care cercetătorii le-au observat sunt extrem de interesante. Consumul de alimente fermentate, în general, ajută la combaterea stresului, informează Rador.

Atunci când suntem stresaţi, ni se recomandă să facem mişcare, să petrecem timpul cu activităţile noastre preferate sau să învăţăm să medităm. Dar se dovedeşte că alimentele pe care le consumăm ne afectează şi starea de spirit şi pot fi folosite pentru a combate stresul. Conform celui mai recent studiu, consumul de alimente fermentate şi fibre zilnic, timp de doar patru săptămâni, a avut un impact pozitiv asupra nivelului de stres perceput. Aceasta este o dovadă suplimentară că dieta poate avea un efect important asupra sănătăţii noastre mintale. O dietă sănătoasă poate reduce riscul unor boli mintale comune. Cu toate acestea, mecanismele care stau la baza impactului dietei asupra sănătăţii mintale nu sunt încă pe deplin înţelese.

În cadrul studiului, unii dintre voluntari, pe lângă fructe şi legume, au consumat şi două sau trei porţii de alimente fermentate precum varză murată, chefir şi kombucha. Grupul de control a consumat numai alimente comune în dietă. Concluzia oamenilor de ştiinţă este că alimentele fermentate permit reducerea nivelului de stres. În acelaşi timp, calitatea somnului s-a îmbunătăţit la ambele grupuri, deşi a fost mai semnificativă la cei care au mâncat chefir şi varză murată.

Secretul murăturilor care nu se înmoaie

Pe lângă legumele pe care le doriți murate, este important să puneți și o rădăcină de hrean proaspăt, bețe de mărar uscat, buchețele de cimbru uscat, țelină, ceapă, usturoi, ardei iute, frunze de țelină, frunze de dafin, piper boabe și sare pentru murături. Cele mai importante sunt ardeiul iute și hreanul, care vor menține murăturile tari. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News