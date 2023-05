Salariile din justiție, proiect la Minister care nu poate fi aplicat din cauza PNRR. Predoiu: ”Îl am în sertar. Din păcate...” VIDEO

”Dacă ar fi fost și legislația salarizării - la Ministerul Justiției n.r. - până acum aș fi propus. Noi avem la minister gata făcut un proiect de lege privind salarizarea în sistemul judiciar. Îl am în sertar. Din păcate, PNRR-ul are ca obiectiv, are o condiție ca legea de salarizare să fie pe tot sistemul bugetar, nu numai judiciar. Trebuie să așteptăm legea privind salarizarea pe tot sistemul bugetar, care sper să pună capăt și litigiilor” a spus Cătălin Predoiu.

Ministrul Justiției spune, referindu-se la pensiile speciale, că a avut ocazia să explice faptul că, în materie de justiție, există contradicții: ”pe de o parte, mecanismul rule of law spune ”ai grijă, stat, România, nu-ți depopula sistemul judiciar, pleacă mulți la pensie, trebuie să faci ceva în direcția asta”, pe de altă parte PNRR-ul impune, așa cum a fost gândit, tot de statul român, când a fost scris, de cine a fost scris... gândește reforma asta fără să aibă în vedere și alte condiționalități” a spus Cătălin Predoiu, în interviul acordat DCNews, punctând că aceste aspecte mai trebuie discutate cu Comisia Europeană.

”Experiența m-a învățat că soluții tehnice se găsesc, important e să le cauți” a conchis ministrul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News