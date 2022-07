Roșiile românești sunt transportate cu duba în Marea Britanie și sunt vândute românilor cu 4 lire/kg

Oficial, anul trecut, au ajuns în Marea Britanie, între aprilie – septembrie, 32 tone de tomate produse în România, dintr-un total de 233 t, livrate pe piețele-terțe. În realitate, cantitatea totală vândută pe piața Marii Britanii ar putea fi mult mai mare.

Un cititor al siteului Lantulalimentar.ro, stabilit în Anglia, ne-a semnalat că, zilnic, ajung acolo numeroase transporturi de legume și fructe din România, efectuate cu dubițe de 3,5 tone, care nu sunt supuse unui control vamal riguros. Este posibil ca șoferii să declare că marfa este pentru rude și prieteni, mai ales că în cabină se mai află și un însoțitor-doi.

Pare-se că acest comerț româno-britanic, care pornește din micile ferme legumicole din Oltenia și Moldova, este destul de bine organizat: transportatorii au două-trei mașini, șoferi angajați pentru aceste curse, dealeri care preiau comenzile și le onorează în câteva zile. Mașinile de transport, cele mai multe dintre acestea, nu dispun de sisteme termoreglabile în spațiul unde se află fructele și legumele, astfel că, uneori, 25% din marfă se deteriorează și nu mai ajunge în magazin.

Ambalajul este improvizat

Mai mult, ambalajul este unul improvizat: cutii din carton în care au fost transportate banane sau saci din rafie. Prin urmare, nu există o trasabilitate a acestor produse. Singurul indiciu al originii lor se află pe plăcuța de înmatriculare a dubiței: DJ, OT, GL, etc.

Roșiile sunt cumpărate de patronii unor magazine românești care le vând clienților finali, români stabiliți în diferite orașe din Marea Britanie. Kilogramul de roșii este vândut de intermediari cu 2 lire sterline, iar magazinul le vinde mai departe, clientului final, cu 3,99 lire sterline. Un magazin poate prelua până la 2-300 de roșii românești pe săptămână.

Pe lângă tomate, mai sunt aduse din fermele românești și alte legume: varză, ardei, fasole, castraveți. Chiar și telemea de oaie.

Aceste lanțuri alimentare leagă fermele românești de diaspora românească, având în același timp și o încărcătură afectivă și identitară.

România a pierdut un tezaur inestimabil, greu de cuantificat în bani. Cercetătorul Costel Vânătoru vine cu cifre

Invitat la emisiunea „Ce se întâmplă“, la DC News, Coste Vânătoru a vorbit despre soiurile pe care România le-a pierdut în ultimii 32 de ani:

„Am aflat, documentându-mă, că, în ultimii aproape 30 de ani, România a pierdut peste 2.600 de soiuri tradiționale din legumicultura noastră. Este uriaș cifra asta! Vrem detalii, domnule Vânătoru“, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Așa este. Am pierdut foarte mult în zona aceasta a resurselor genetice vegetale și în special în legumicultură, un domeniu pe care zic eu că îl cunosc, pentru că activez în cercetare de peste 36 de ani. Am făcut un studiu, am avut la dispoziție câteva cataloage oficiale inaugurate de Ministerul Agriculturii, iar în urma acestui studiu a reieșit că peste 2.600 de soiuri au dispărut, practic le-am pierdut.

De precizat că acest studiu nu a fost făcut în profunzime, nu am avut toate cataloagele elaborate de Ministerul Agriculturii, în special după 1990. Cu siguranță, numărul soiurilor este mult mai mare. Noi am pierdut foarte mult, am pierdut un tezaur inestimabil, greu de cuantificat în bani, resurse genetice valoroase care, sigur, au fost semănate de Dumnezeu pe acest pământ au fost aduse cu mult drag de înaintașii noștri, de moșii și strămoșii noștri. Le-au iubit, le-au șlefuit, le-au cultivat și sigur că acest tezaur a fost lăsat de izbeliște. De aceea, iată că eu am identificat 2.600 de soiuri, dar numărul lor este mult mai mare.“, a spus Costel Vânătoru (citește AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News