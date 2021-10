Ronaldo, mesaj pentru fanii lui United după umilinţa cu Liverpool

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a declarat că suporterii formaţiei Manchester United merită mai mult şi a dat vina pe echipă pentru eşecul umilitor de acasă cu Liverpool, 0-5, în prima ligă engleză de fotbal, relatează Reuters.



Uneori, rezultatul nu este cel pentru care luptăm. Uneori scorul nu este cel pe care îl dorim. Iar pentru asta este doar vina noastră, nu e altcineva de acuzat, a declarat Ronaldo pe Instagram.



Fanii noştri au fost, încă o dată, uimitori în susţinerea lor constantă. Merită mai mult, mult mai mult şi ţine de noi să le oferim asta. Acum este momentul!, a subliniat vedeta lusitană.



Liverpool a surclasat-o pe United cu 5-0, chiar pe Old Trafford, egipteanul Mohamed Salah reuşind un hat-trick, celelalte goluri fiind marcate de Naby Keita şi Diogo Jota. United nu are nicio victorie în ultimele sale patru meciuri şi a ajuns pe locul 7 în Premier League, la 8 puncte de liderul Chelsea.



Fundaşul Luke Shaw, care a făcut duminică o serie de erori, alături de căpitanul Harry Maguire, şi-a asumat responsabilitatea: Ca indivizi trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru unele acţiuni. Nu am fost la cel mai bun nivel şi ştiu asta, poate de câteva săptămâni, aşa că am la ce să mă gândesc.



Cred că fotbalul e un sport de echipă şi suntem toţi împreună la bine şi la rău, a mai spus Shaw. United va juca în etapa următoare din Premier League în deplasare cu Tottenham Hotspur, sâmbătă, transmite Agerpres.

Ole Gunnar Solskjaer nu vrea să "abandoneze", în ciuda "celei mai negre zile" ca antrenor

Antrenorul echipei de fotbal Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a respins ideea unei demisii după umilitoarea înfrângere suferită în faţa lui Liverpool (0-5), duminică, în "ziua cea mai neagră" pe care a traversat-o la cârma "diavolilor roşii", informează AFP.



"Am avansat mult în calitate de grup pentru a abandona acum", a comentat după meci tehnicianul norvegian.



"Nu este uşor să-ţi găseşti cuvintele după ziua cea mai neagră pe care am trăit-o de când sunt antrenorul acestor jucători", a spus Solskjaer, vizibil marcat de această înfrângere în faţa rivalului istoric, care a condus cu 4-0 pe Old Trafford la pauză, situaţie nemaiîntâlnită.



"Nu am fost la înălţime individual şi ca echipă. Nu putem lăsa o echipă cum este Liverpool să aibă atâtea ocazii, dar din păcate asta am făcut", a mai spus Solskjaer.