Data publicării:

România are, în sfârșit, un cadru legal clar pentru parteneriate public-private: Ghidurile aprobate de Ministerul Finanțelor simplifică și facilitează investițiile strategice

Autor: Editor Team | Categorie: Politica
FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @rawpixel.com
FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @rawpixel.com

După ani de blocaje și inițiative ratate, statul român face un pas esențial pentru relansarea parteneriatelor public-private (PPP). La începutul anului, Ministerul Finanțelor a aprobat, cu sprijinul tehnic al Direcției Generale Reform din cadrul Comisiei Europene, un set de ghiduri și metodologii care aduc claritate și coerență în pregătirea proiectelor de tip PPP.

Iar Ministerul Finanțelor a lansat recent o inițiativă interinstituțională de identificare a proiectelor de investiții care pot fi structurate și finanțate prin parteneriate public-private.

Cadru legislativ clar, conceput pe baza bunelor practici internaționale

Publicat în Monitorul Oficial nr. 15 bis din 10 ianuarie 2025, Ordinul nr. 6.695/2024 al Ministerului Finanțelor aprobă șapte ghiduri esențiale pentru implementarea eficientă a proiectelor de parteneriat public-privat. Documentele acoperă toate etapele și elementele-cheie ale unui proiect PPP: de la contractul-cadru și clauze standard, până la evaluarea eficienței economice, alocarea riscurilor, analiza suportabilității, impactul asupra deficitului bugetar și derularea procedurilor de achiziție.

Această reformă metodologică este dublată de un angajament instituțional: Ministerul Finanțelor va organiza, cel puțin de două ori pe an, sesiuni de instruire și promovare a acestor ghiduri, contribuind astfel la profesionalizarea autorităților publice implicate în derularea PPP-urilor.

Un sprijin binevenit în contextul noii politici economice europene

Analistul economic Adrian Negrescu consideră că acest nou cadru vine într-un moment-cheie pentru România:

„Parteneriatele public-private reprezintă o șansă nesperată pentru România, mai ales în contextul în care noua politică economică a Comisiei Europene mizează pe întărirea parteneriatelor economice și pe susținerea financiară a acestora în noul exercițiu financiar. Practic, Comisia va finanța tot ceea ce înseamnă cooperare economică între firme și state, pentru a susține tranziția spre industriile viitorului.”

Negrescu atrage atenția asupra unei realități dure: „Statul cheltuie peste 85% din buget pe salarii și pensii, iar spațiul fiscal pentru investiții este extrem de restrâns. În acest context, atragerea capitalului privat devine vitală pentru proiecte de infrastructură.”

Ministerul Finanțelor construiește portofoliul național de proiecte PPP

Într-un demers complementar reformei metodologice, Ministerul Finanțelor a lansat o inițiativă interinstituțională de identificare a proiectelor de investiții care pot fi structurate și finanțate prin parteneriate public-private. Potrivit ministrului Alexandru Nazare, fiecare minister de linie a primit o solicitare oficială de a transmite, până la finalul lunii iulie, o analiză internă a proiectelor relevante, incluzând informații-cheie privind obiectivul, stadiul de pregătire, valoarea estimată, regimul juridic al terenurilor și eventualele avize sau autorizații deja obținute.

Ministerele vizate includ Agricultura, Mediul, Dezvoltarea, Educația, Energia, Economia, Proiectele Europene, Sănătatea și Transporturile. Scopul este construirea unui portofoliu coerent de proiecte strategice, cu impact economic și social major, care să atragă capital privat și să completeze eforturile bugetare.

Ghiduri utile, aplicabile și adaptate realității

Noile ghiduri oferă o abordare sistematică și predictibilă a proiectelor PPP, eliminând ambiguitățile care, în trecut, au blocat sau compromis parteneriate strategice. Prin conținutul lor tehnic – redactat cu sprijinul Comisiei Europene –, documentele simplifică procesul decizional pentru autoritățile contractante și oferă investitorilor un cadru juridic mai sigur.

„Ar mai trebui spus un lucru”, completează Adrian Negrescu. „Dezvoltarea parteneriatelor publice-private nu va funcționa fără o legislație favorabilă capitalului. România are nevoie de un fond național de investiții, care să sprijine financiar proiectele strategice.”

Ce urmează: implementare și profesionalizare

După ce cadrul normativ a fost clarificat, provocarea rămâne aplicarea practică. Statul va trebui să treacă de la bune intenții la proiecte concrete, în parteneriat cu investitori privați capabili să livreze eficient și sustenabil. Succesul noilor ghiduri va depinde, în final, de capacitatea administrației de a le aplica în mod profesionist și transparent.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
România are, în sfârșit, un cadru legal clar pentru parteneriate public-private: Ghidurile aprobate de Ministerul Finanțelor simplifică și facilitează investițiile strategice
11 aug 2025, 11:46
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
11 aug 2025, 11:05
Grilă de despăgubiri pentru românii cărora comuniștii le-au luat casele. Se modifică procedura, prin ordonanță
08 aug 2025, 23:40
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Numire nouă în Guvern: cine este noul consilier al premierului Bolojan
06 aug 2025, 19:13
Haos cu noi taxe pentru români, pe case și mașini. Bogdan Chirieac: Mi se pare incredibil. E chiar o chestie periculoasă
04 aug 2025, 22:05
Sute de mii de români s-au trezit fără terenuri după cadastrarea ”gratuită”. Ministrul Attila confirmă: A trimis control la ANCPI
04 aug 2025, 22:56
Detaliile înmormântării lui Ion Iliescu sunt discutate de Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat
04 aug 2025, 19:08
Guvernul României, nou pachet de sprijin pentru sinistrații din Suceava și Neamț
04 aug 2025, 14:30
Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat se reunește pentru a stabili detaliile înmormântării lui Ion Iliescu
04 aug 2025, 14:41
Sumele date de Guvern pentru familiile afectate de inundaţiile din Suceava şi Neamţ
01 aug 2025, 14:23
Ministru PSD, reușită în Guvern de 103 milioane de lei. Cine beneficiază de ajutorul de stat
31 iul 2025, 13:33
Reintroducerea controalelor la frontierele interne, pe masa Guvernului, astăzi
31 iul 2025, 08:25
Guvernul amână decizia pe pachetul 2 de reforme până în august, în așteptarea rectificării bugetare (surse)
30 iul 2025, 14:07
România, producție record în agricultură în 2025. An excepțional ce poate crește PIB-ul cu până la 6-7%. Florin Barbu: Nu a fost așa în ultimii 30 de ani
30 iul 2025, 12:42
”Cea mai bună ovină este din România”. Exportăm 5 milioane de capete spre Orientul Mijlociu. Arabii vor să-și facă aeroport în Giurgiu, special pentru asta
30 iul 2025, 11:50
CSM, după ce Bolojan a anunțat reforma „pensiilor speciale” din Justiție: Manifestare abuzivă și discreționară a Guvernului
29 iul 2025, 18:04
Desființarea funcției de viceprimar în comunele mici. Preşedintele ACoR, anunț după discuțiile cu Bolojan
29 iul 2025, 17:34
Impozitarea proprietății, pe agenda discuțiilor dintre Guvern și autoritățile locale. Bolojan, precizări / galerie foto
29 iul 2025, 16:53
Controlul de la Romsilva a scos la iveală ”o realitate ascunsă sub preș ani la rând”. Diana Buzoianu: A fost trimis la Parchetul General
29 iul 2025, 14:49
Pensiile magistraților, schimbare cu impact masiv, spune Ilie Bolojan. Elena Cristian, sceptică: Nu vor putea fi atinse
29 iul 2025, 15:52
Ilie Bolojan, răspuns pentru DC NEWS, despre Anghel Saligny: Vor să termine mai repede? Foarte bine, pot să contracteze credite
29 iul 2025, 14:16
Rogobete pune controlul pe Spitalul Floreasca. Cazul de la care a pornit totul. Huşanu (SANITAS): Vă spun sincer, nu cred
28 iul 2025, 13:09
Gestul care ar destabiliza coaliția, după demisia lui Anastasiu: Nu cred că își permite cineva așa ceva
28 iul 2025, 14:10
Dilema momentului pentru Ilie Bolojan după demisia lui Dragoș Anastasiu. Răspunsul ChatGPT
28 iul 2025, 10:26
Demisia lui Dragoș Anastasiu și șpaga de supraviețuire. Chirieac: "Este halucinant. Ar trebui să ne pună pe gânduri"
27 iul 2025, 18:22
USR se înghesuie la sinecuri. A ”capturat” conducerea strategică a unei companii de stat. Miruță susține că nici nu știe din ce partid sunt
27 iul 2025, 15:16
Își dă demisia Dragoș Anastasiu? Anunțul zilei după mita la ANAF și dezvăluirea DNA
27 iul 2025, 10:09
Demiterea lui Anastasiu, conform Constituției. Avocatul Toni Neacșu explică ”puterea” prim-ministrului Bolojan
26 iul 2025, 21:48
”Dragoș Anastasiu s-a încurcat în propriile minciuni”. Consiliera lui Bolojan: demn ar fi să dea dovadă de onoare, să-și fi înregistrat deja demisia
26 iul 2025, 19:02
Dr. Herman Berkovits, numit în funcţia de consilier onorific al ministrului Sănătăţii
26 iul 2025, 15:54
”Închide și tu ochii”. Ministru, amenințat pentru schimbările din companiile de stat
25 iul 2025, 17:49
Dragoș Anastasiu și-a luat consilieră la Guvern. Cine este Luciana Simona Enache-Pirtea
24 iul 2025, 22:38
Guvernul pune capăt privilegiilor locative ale bugetarilor. Adio chirii de 60 de lei și locuințe de serviciu
24 iul 2025, 16:55
Dumitru Costin: ”Statul se comportă ca un golan” cu investițiile Anghel Saligny. Exemplu din piață
23 iul 2025, 20:38
Ce se întâmplă cu firmele din Anghel Saligny lăsate cu ochii în soare de Guvern, care rupe, unilateral, contractul - Video
22 iul 2025, 19:37
Cele șapte companii care generează pierderi de 2 miliarde de lei. Lista neagră a banilor pierduți de stat
22 iul 2025, 19:38
Burcea, ANAT: România va dispărea definitiv de pe piața turistică internațională, după decizia ministrului Miruță. ”Este ridicol. Buget de firmă, nu de țară”
22 iul 2025, 19:25
Dispare coplata în consultațiile prin CNAS, în clinicile private. Ținta ministrului Rogobete în asigurări
21 iul 2025, 18:58
Alexandru Rogobete: Medicii vor asigura consultații în ambulatoriu până la ora 20:00, prin rotație
21 iul 2025, 18:38
Reforma anunțată de Bolojan în sănătate: Criterii de performanță pentru medici și personalul medical. Ce măsuri noi vor fi luate
21 iul 2025, 18:12
Ministrul Mediului ia în calcul cotele de vânătoare pentru urși: Să aducem normalitatea în dezbatere
21 iul 2025, 16:55
Primarul din Mischii le cere cetăţenilor să salveze comuna de la desfiinţare prin schimbarea domiciliului
21 iul 2025, 10:30
Fifor (PSD), după ce Bolojan a anunțat reducerea banilor pentru „Anghel Saligny”: Nu blocați dezvoltarea comunităților! Opriți-vă!
19 iul 2025, 18:36
Restructurări la Guvernul României: Bolojan desființează 40% din posturi. Lista completă a schimbărilor - FOTO
18 iul 2025, 15:57
Guvernul cheltuie 1 milion de lei pe lună pentru 30 de mașini, pe lângă combustibil. Șeful Cancelariei, Jurca: ”A fost un șoc și pentru mine”. Schimbări de răsunet în Executiv
18 iul 2025, 15:18
Anunțul momentului pentru pensionari. Ce se întâmplă cu recalcularea
18 iul 2025, 15:03
Cele mai noi știri
acum 1 ora 33 minute
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
acum 1 ora 41 minute
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor
acum 1 ora 54 minute
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
acum 1 ora 55 minute
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
acum 2 ore 9 minute
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
acum 2 ore 44 minute
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
acum 3 ore 5 minute
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
acum 3 ore 12 minute
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
Cele mai citite știri
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
acum 6 ore 40 minute
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
acum 9 ore 48 minute
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel