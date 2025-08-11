România are, în sfârșit, un cadru legal clar pentru parteneriate public-private: Ghidurile aprobate de Ministerul Finanțelor simplifică și facilitează investițiile strategice

După ani de blocaje și inițiative ratate, statul român face un pas esențial pentru relansarea parteneriatelor public-private (PPP). La începutul anului, Ministerul Finanțelor a aprobat, cu sprijinul tehnic al Direcției Generale Reform din cadrul Comisiei Europene, un set de ghiduri și metodologii care aduc claritate și coerență în pregătirea proiectelor de tip PPP.

Iar Ministerul Finanțelor a lansat recent o inițiativă interinstituțională de identificare a proiectelor de investiții care pot fi structurate și finanțate prin parteneriate public-private.

Cadru legislativ clar, conceput pe baza bunelor practici internaționale

Publicat în Monitorul Oficial nr. 15 bis din 10 ianuarie 2025, Ordinul nr. 6.695/2024 al Ministerului Finanțelor aprobă șapte ghiduri esențiale pentru implementarea eficientă a proiectelor de parteneriat public-privat. Documentele acoperă toate etapele și elementele-cheie ale unui proiect PPP: de la contractul-cadru și clauze standard, până la evaluarea eficienței economice, alocarea riscurilor, analiza suportabilității, impactul asupra deficitului bugetar și derularea procedurilor de achiziție.

Această reformă metodologică este dublată de un angajament instituțional: Ministerul Finanțelor va organiza, cel puțin de două ori pe an, sesiuni de instruire și promovare a acestor ghiduri, contribuind astfel la profesionalizarea autorităților publice implicate în derularea PPP-urilor.

Un sprijin binevenit în contextul noii politici economice europene

Analistul economic Adrian Negrescu consideră că acest nou cadru vine într-un moment-cheie pentru România:

„Parteneriatele public-private reprezintă o șansă nesperată pentru România, mai ales în contextul în care noua politică economică a Comisiei Europene mizează pe întărirea parteneriatelor economice și pe susținerea financiară a acestora în noul exercițiu financiar. Practic, Comisia va finanța tot ceea ce înseamnă cooperare economică între firme și state, pentru a susține tranziția spre industriile viitorului.”

Negrescu atrage atenția asupra unei realități dure: „Statul cheltuie peste 85% din buget pe salarii și pensii, iar spațiul fiscal pentru investiții este extrem de restrâns. În acest context, atragerea capitalului privat devine vitală pentru proiecte de infrastructură.”

Ministerul Finanțelor construiește portofoliul național de proiecte PPP

Într-un demers complementar reformei metodologice, Ministerul Finanțelor a lansat o inițiativă interinstituțională de identificare a proiectelor de investiții care pot fi structurate și finanțate prin parteneriate public-private. Potrivit ministrului Alexandru Nazare, fiecare minister de linie a primit o solicitare oficială de a transmite, până la finalul lunii iulie, o analiză internă a proiectelor relevante, incluzând informații-cheie privind obiectivul, stadiul de pregătire, valoarea estimată, regimul juridic al terenurilor și eventualele avize sau autorizații deja obținute.

Ministerele vizate includ Agricultura, Mediul, Dezvoltarea, Educația, Energia, Economia, Proiectele Europene, Sănătatea și Transporturile. Scopul este construirea unui portofoliu coerent de proiecte strategice, cu impact economic și social major, care să atragă capital privat și să completeze eforturile bugetare.

Ghiduri utile, aplicabile și adaptate realității

Noile ghiduri oferă o abordare sistematică și predictibilă a proiectelor PPP, eliminând ambiguitățile care, în trecut, au blocat sau compromis parteneriate strategice. Prin conținutul lor tehnic – redactat cu sprijinul Comisiei Europene –, documentele simplifică procesul decizional pentru autoritățile contractante și oferă investitorilor un cadru juridic mai sigur.

„Ar mai trebui spus un lucru”, completează Adrian Negrescu. „Dezvoltarea parteneriatelor publice-private nu va funcționa fără o legislație favorabilă capitalului. România are nevoie de un fond național de investiții, care să sprijine financiar proiectele strategice.”

Ce urmează: implementare și profesionalizare

După ce cadrul normativ a fost clarificat, provocarea rămâne aplicarea practică. Statul va trebui să treacă de la bune intenții la proiecte concrete, în parteneriat cu investitori privați capabili să livreze eficient și sustenabil. Succesul noilor ghiduri va depinde, în final, de capacitatea administrației de a le aplica în mod profesionist și transparent.

