Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a inaugurat prima sală de scrimă construită în România în ultimii 40 de ani - GALERIE FOTO

Noua sală de scrimă este situată în incinta Școlii gimnaziale 195 Hamburg și este destinată pregătirii sportive de masă și de performanță a copiilor și a tinerilor.

„Totul a plecat de la un mesaj pe care l-am primit de la multipla noastră campioană olimpică Ana-Maria Brânză. M-a convins de necesitatea sălii de scrimă și am început cu încredere acest proiect. Îi mulțumim pentru toate rezultatele obținute pentru România și pentru exemplul pe care îl reprezintă pentru fiecare dintre noi. Stau aici mărturie medaliile pe care le-a câștigat prin muncă și consecvență. Sper ca din această sală să plece mulți campioni care să reprezinte România mai departe și care să ne facă pe fiecare dintre noi mândri că suntem români”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.

„Oamenii alături de care am muncit în sala de scrimă și în afara ei mi-au dat curaj să trimit un mesaj domnului primar. Am găsit astfel omul potrivit care ne-a ajutat să îndeplinim un vis. Acesta nu este doar visul meu, este visul întregii Federații Naționale de Scrimă, al tuturor oamenilor care au practicat și practică scrimă în România. Este prima sală de scrimă construită în România în ultimii 40 de ani. Este un vis devenit realitate. Așa că vă încurajez să visați, să credeți în visul vostru și să munciți pentru el până ajungeți să-l îndepliniți. Avem o datorie morală față de toți copiii să ducem mai departe moștenirea pe care am primit-o din partea campionilor din alte generații. Următorul obiectiv ambițios este să văd primul campion format în sala construită de Primăria Sectorului 3. Îmi doresc să facem lucrurile așa cum trebuie, să creștem campioni, să facem educație prin sport. Oamenii trebuie să înțeleagă că și în România se poate. Aceasta este dovada vie că lucrurile se întâmplă atunci când întâlnești oamenii potriviți”, a declarat Ana-Maria Brânză, campioană olimpică și multiplă campioană mondială și europeană.

„Felicitări, Ana, pentru că ți-ai îndeplinit un vis! Al tău, al Federației Române de Scrimă, al tuturor campionilor care visează să se antreneze într-o sală curată, modernă, cu oameni dedicați. Sunt convinsă că de aici vor pleca mulți campioni. Eu azi am înțeles cât de ușor poți să realizezi un asemenea obiectiv pornind de la un mesaj. Un mesaj dat unui gospodar care înțelege ce înseamnă pentru comunitate construirea unei săli de sport”, a declarat președinta Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă.

„Ce ați făcut dumneavoastră aici, în Sectorul 3, pentru scrimă, dacă s-ar multiplica și în celelalte sectoare, orașe, automat și medaliile ar veni. Cu toții avem încredere că împreună cu astfel de oameni viitorul copiilor noștri este asigurat și sportul din România va aduce medalii pentru că avem infrastructură. Cine spune că nu se poate, astăzi, aici avem cel mai clar exemplu că se poate și că are și cine să facă. În felul acesta toți avem de câștigat”, a declarat președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu.

Noua sală de scrimă, în date tehnice

Potrivit proiectului, construcția rezultată reprezintă, în esență, supraetajarea clădirii existente cu un nivel. Suprafața utilă a acestui nou etaj este de aproximativ 1050 mp, din care zona de scrimă ocupă aproximativ 890 de mp. În stadiu de proiect, înălțimea liberă minimă prevăzută pentru incinta de sport este de 3,80 m.

Extinderea s-a realizat fără limitarea activităților la etajele inferioare. Aceasta nu a necesitat consolidarea construcției existente, structura fiind suficient de rigidă pentru preluarea solicitărilor nou apărute, conform expertizei tehnice.

Astfel, stâlpi metalici au fost ancorați în structura din beton armat existentă, cu asigurarea unui traseu al încărcărilor cât mai uniform. La nivelul acoperișului, cadrele au fost contravântuite atât în plan vertical, cât și orizontal, pentru a fi îndeplinit rolul de șaibă. Închiderile exterioare ale noului etaj s-au realizat din panouri tip sandwich (10 cm grosime), montate pe structură metalică secundară, similare cu închiderile construcției existente. Acoperișul „în două ape” a fost realizat dintr-un sistem format din ferme metalice și pane, iar închiderea s-a făcut cu panouri tip sandwich (10 cm grosime).

Potențial ridicat de a găzdui competiții sportive

Sala de scrimă a fost echipată cu toate dotările necesare performanței sportive. În proiect au fost prevăzute 12 piste de scrimă modulare din aluminiu, dintre care șase de antrenament și șase de competiție. Acestea au fost amplasate cu respectarea condițiilor impuse de Federația Internațională de Scrimă în competiții. Pistele sunt conductive și astfel vor putea fi gestionate prin senzori și echipamente de ultimă generație. Potențialul de a găzdui evenimente de scrimă la cel mai înalt nivel a fost maximizat prin asigurarea condițiilor optime de practicare a acestui sport. (Galerie Foto: Crișan Andreescu)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News