RO-ALERT a dat afară un elev de la Evaluarea Națională

E vorba despre trei elevi care au intrat în sala de examen cu telefonul mobil. Aceştia au fost însă prinşi. Iar după cum a declarat chiar Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, unul a fost depistat urmare a unui mesaj RO-ALERT care s-a activat automat pe telefonul elevului, iar alarma s-a auzit în toată sala.

"Nu au fost, din fericire, incidente majore. Au fost doar trei elevi eliminaţi din examenul de matematică, astăzi, la Evaluarea naţională. Am fost împreună cu toată comisia naţională, încă de la 4.00 dimineaţa, în Ministerul Educaţiei, pentru extragerea variantei, pentru asigurarea tuturor condiţiilor de confidenţialitate. A se vedea incidentele de luni, în care au fost trei cazuri în care au apărut în presă variantele de subiecte înainte ca ele să poată fi făcute publice. Astăzi nu s-a mai întâmplat acest lucru. Am verificat formularea subiectelor, am verificat baremul. Toate lucrurile au fost în ordine. Au fost doar trei elevi eliminaţi. 123.523 de elevi au fost prezenţi la examenul de matematică astăzi", a arătat ministrul, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Victoria.

Informare privind prezența la a doua probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale

Astăzi, 24 iunie, s-a desfășurat a doua probă scrisă (Matematică) din cadrul Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (sesiunea 2021). Au fost prezenți 123.250 de candidați (93,95%). Au absentat de la această probă 7.926 de

candidați.

Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 3 candidați, lucrările acestora fiind notate cu 1 (unu).

Subiectul și baremul de corectare au fost publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15:00.

Ultima probă scrisă (Limba și literatura maternă) va avea loc vineri, 25 iunie. Sunt așteptați să participe cei peste 8.000 de elevi înscriși.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 29 iunie, până la ora 14:00 (în centrele de examen). Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR). Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 4 iulie, informează Ministerul Educaţiei.