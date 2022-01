Revelionul în Bruxelles, adevărat pericol, după ce artificiile au fost interzise. Cititor DC NEWS: Efectiv am simțit șocul exploziei la picioare - FOTO/ VIDEO

În toată Belgia au fost interzise artificiile publice sau private în perioada sărbătorilor de iarnă. Cu toate acestea, oamenii s-au adunat în seara de Revelion în centrul Bruxelles-ului, revoltați că au fost lăsați fără sărbătoare. Sute de localnici și turiști au ieșit pe străzile orașului, iar mulți dintre ei au adus petarde și focuri de artificii pe care le-au folosit încălcând legea.

Vlad, un cititor DC NEWS stabilit de câțiva ani în Anglia, a ales să își petreacă noaptea dintre ani în Bruxelles. Acesta ne-a mărturisit că a fost nevoit să fugă din centrul orașului pentru că exploziile au devenit periculoase deoarece erau necontrolate, iar polițiștii au împânzit străzile căutându-i pe cei care au folosit artificii, pocnitori și petarde. La miezul nopții, mai mulți oameni au strigat revoltați "f*ck the police". Nici bradul nu a fost unul spectaculos. Au ales să îl lumineze doar în roșu, iar în jurul lui au fost puse foarte puține luminițe.

"Efectiv am simțit șocul exploziei la picioare"

"Din cauza faptului că ei au interzis artificiile și nu au organizat nimic public, oamenii au riscat, au încălcat legea, au cumpărat artificii și ilegal le-au dat drumul în tot Bruxelles-ul. Era foarte periculos pentru că nu erau controlate. În plus, foarte multe persoane aveau petarde periculoase. Unele dintre ele erau foarte puternice, iar ei aruncau petarde pe străzile adiacente din centru. Nu eram în Grand Place pentru că nu ne lăsau să intrăm polițiștii. Scuza lor a fost că nu va fi nimic la ora 24:00 și poliția stătea și limita accesul oamenilor în piața centrală și noi stăteam pe străduțele adiacente. Oamenii dădeau drumul la petarde acolo, unde era foarte multă lume.

Noi am plecat din cauza faptului că oamenii aveau artificii și unul la un moment dat a aprins niște artificii și au început să se rotească prin mulțime, nu erau poziționate cum trebuie. Toată lumea a început să fugă de acolo. Am avut noroc de un bărbat care a observat ceea ce se întâmplă și a dat cu piciorul într-o baltă cu apă, iar artificiile s-au stins. Un alt tip a dat o petardă și efectiv am simțit șocul exploziei la picioare, atât de puternică era. Am plecat imediat pentru că am văzut că este foarte periculos.", a declarat Vlad pentru DC NEWS.

Dezamăgit, românul ne-a spus că ar fi fost o alegere mai inspirată dacă ar fi întâlnit noul an în Londra. Artificiile din Anglia au fost cu adevărat spectaculoase. În plus, oamenii au avut parte de un spectacol de lumini cu sute de drone și muzică bună. Vedeți spectacolul în video de mai jos.

