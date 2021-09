Rectificarea bugetară, adoptată. Cîțu vine cu ministerele cele mai bogate

Executivul a aprobat în ședința de marți, 7 septembrie, proiectul de ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetară. Ședința s-a desfășurat fără miniștrii USR PLUS, care și-au depus demisiile în cursul zilei de marți.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, marţi, că Guvernul a aprobat rectificarea bugetară, PIB-ul fiind reevaluat la o valoare nominală de 1,17 miliarde de lei, faţă de la 1,11 miliarde de lei la începutul anului.

„Am aprobat rectificarea bugetară pe anul 2021, prima rectificare bugetară pentru acest an. Câteva elemente importante, la baza rectificării stă o reevaluare a PIB. (...) PIB are o valoare nominală acum de 1,17 miliarde, faţă de 1,11 miliarde la începutul anului”, a explicat Florin Cîţu la Palatul Victoria.

Pe ministere, bugetul Ministerului Sănătății crește cu 3,7 miliarde lei, Ministerul Dezvoltării primește în plus 2,3 miliarde lei, Ministrul Investițiilor are un plus de 760 de milioane de lei, iar Ministerul Transporturilor 660 de milioane de lei, a precizat Florin Cîțu.

Premierul a justificat creșterea sumelor alocate la fondul de rezervă al Guvernului prin solicitările primite pentru remedierea inundațiilor și altor calamități, în valoare de circa 1 miliard de lei.

Cîţu, întrebat când va lua act de demisiile miniştrilor USR: Analizez situaţia politică în care ne aflăm

Prim-ministrul Florin Cîţu, întrebat când va lua act de demisiile miniştrilor USR PLUS şi când va numi interimarii, a replicat că analizează situaţia.

„Daţi-mi voie să analizez întâi situaţia. Încă analizez situaţia politică în care ne aflăm”, a spus Florin Cîțu în aceeași declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria.

„Când o să iau o decizie, o să anunț. Nu am luat nicio decizie în acest sens. Eu în continuare mizez pe o guvernare de dreapta în România”, a mai spus Florin Cîțu.

Miniștrii USR PLUS au demisionat marți dimineață.

USR PLUS cere schimbarea lui Florin Cîțu din funcția de premier al României.