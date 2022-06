Record: Prima baschetbalistă care a reușit un triplu-dublu în trei reprize este... româncă

Sabrina Ionescu a făcut senzaţie la campionatul american, fiind prima jucătoare care a reușit un triplu-dublu în trei reprize, potrivit CNN. Este prima jucătoare din istoria WNBA care a reușit o astfel de performanţă în trei sferturi. Vedeta lui New York Liberty, Sabrina Ionescu, a bătut recordul în înfrângerea de duminică a echipei sale, în fața lui Chicago Sky informează Mediafax. Pe lângă faptul că a devenit a patra jucătoare din istoria WNBA care înregistrează mai multe „triple-duble”, Ionescu este prima jucătoare care reușește această performanță în doar trei sferturi. Ea a avut 27 de puncte, 13 recuperări și 12 pase decisive în partida de duminică



În 2020, Ionescu a fost cea mai mediatizată debutantă în WNBA din ultima perioadă. O accidentare la gleznă a limitat-o la doar trei meciuri în primul său sezon și a continuat să o afecteze și în sezonul 2021. Drept urmare, liderul din toate timpurile la capitolul triplu-dublu în campionatul studențesc nu a mai fost prezența dinamică pe care o avea la echipa universității din Oregon. În 2022, Sabrina Ionescu a început să-și revină chiar dacă echipa sa are o serie de șapte înfrângeri. Duminică, ea avea o medie de 16,8 puncte, 5,7 recuperări și 5,1 pase decisive. Evoluția lui Ionescu ar putea avea efecte semnificative pentru Liberty. Specialiștii susțin că în jurul jucătoarei cu origine română va fi reconstruită echipa din New York, alte vedete putând fi atrase de perspectivele proiectului.

Sabrina Ionescu s-a născut în California dar părinţii sunt de origine română. În ultimele patru sezoane a jucat la echipa Oregon Ducks, din campionatul universitar american, reuşind statistici "aproape absurde". Ea a devenit primul jucător din NCAA (bărbaţi şi femei) care a cumulat 2.000 de puncte, 1.000 de recuperări şi 1.000 de pase decisive, deţinând de asemenea recordul de "triple duble" (26), în condiţiile în care cea mai apropiată concurentă a sa a reuşit doar 12. Tatăl baschetbalistei a părăsit România în timpul revoluţiei din 1989, soţia sa alăturându-i-se în 1995, în timp ce Sabrina a venit pe lume doi ani mai târziu.

