„Reacții în lanț, pe care nu le mai poți stăpâni”. Moldovan, avertisment despre tăierea banilor de la sănătate: Absolut imposibil

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că bugetul actual al instituției nu este suficient pentru a acoperi integral nevoile sistemului de sănătate și avertizează că partidele care vor forma noul guvern nu ar trebui să ia în calcul reduceri bugetare în acest domeniu.

Fără tăieri în domeniul sănătății, chiar și în perioadă de criză

„La nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate gestionăm un buget uriaș. Acum depinde ce comparăm și cu cine ne comparăm. Acum două săptămâni, am fost la Bruxelles. Am solicitat o întâlnire informală cu omologii noștri din Belgia. Am început să discutăm despre buget. Le-am spus că vreau să aflu de la ei care sunt planurile lor vizavi de eficientizarea cheltuielilor, pentru că știam că și ei au în lucru așa ceva.

Noi avem un buget de 45 de miliarde de euro, au spus ei. Noi avem un buget de 15 miliarde de euro. Noi avem aproape 20 de milioane de locuitori, ei au 11 milioane. I-am întrebat pe medicamente - cât anume cheltuiți? Au spus 18%. Noi avem aproape 30%. Dar 30% din 15 miliarde de euro e un lucru - față de 18% din 45 de miliarde de euro.

Sunt total de acord cu specialiștii în macroecronomie, deși sunt medic, care spun în felul următor: Nici măcar în perioadele de criză economică nu tai de la sănătate, pentru că, după aceea, vor fi niște reacții în lanț pe care nu le mai poți stăpâni.

Da, avem acest buget care, astăzi, este de 77 de miliarde de lei. Dar ca să putem să supraviețuim până la sfârșitul anului, adică să ne putem onora absolut toate serviciile pe care le-am contractat - medicamente, dispozitive medicale ș.a.m.d - ne mai trebuie 11 miliarde. Deci trebuie să ajungem la 88. Ca să putem să facem ceva nou, să includem noi molecule, să facem noi programe, prevenție și programe curative, avem nevoie de 100 de miliarde.

Diferența de la 77 la 100 e aproape bugetul întreg al Ministerului Sănătății și ne-ar încărca deficitul bugetar cu încă 2-3 puncte procentuale, ceea ce știm că e absolut imposibil. Noi, ca țară, trebuie să facem exact opusul. Singurul lucru pe care-l avem de făcut este să venim cu o serie de măsuri de eficientizarea cheltuielilor, legate de utilizarea fondului pe care-l gestionăm”, a declarat Horațiu Moldovan, la cea de-a XIV-a ediție a Aspen Healthcare Summit, evenimentul public internațional anual din cadrul Programului „Aspen Healthcare & Quality of Life”.

Reduceri mari prin eficientizarea cheltuielilor la CNAS

Președintele CNAS a mai explicat că, deși dezechilibrul dintre contribuabili și beneficiari pune presiune pe sistem, instituția a identificat soluții interne pentru reducerea cheltuielilor, reușind să economisească 9 miliarde de lei fără a afecta serviciile sau programele existente.

„Am luat sistematic, spunând ce e un buget, care sunt componentele sale - nu doar cheltuieli, ci și partea de venituri. Am asumat public această postură ingrată și am spus foarte clar, atât pentru populație, cât și pentru decidenți. Mai ales în contextul în care se discuta despre programul de guvernare. Trebuie să reglăm această disproporționalitate marcată între numărul celor care contribuie la fond și a celor care beneficiază. Niciodată 1 nu poate să susțină 3, oricât de mult te-ai chinui pe partea de eficientizare a cheltuielilor.

Dar asta nu înseamnă că stăm liniștiți și așteptăm să vină o soluție magică din afară. Sunt foarte multe elemente pe care putem să le eficientizăm în interiorul Casei. Sunt și lucruri mărunte, dar și lucruri importante.

De exemplu, a venit un reprezentant al furnizorilor la Casa de Asigurări de Sănătate. Și mai în glumă, mai în serios, mi-a zis: Stați foarte bine cu banii. De ce? Aveți patru oameni la pază. De la 10.000 de euro pe lună putem ajunge la 5.000 de euro pe lună, că avem două uși, iar la una punem cartelă automată. Acestea sunt măsurile minime, dar am luat fiecare tip de servicii (...), fiecare program bugetar al CNAS și am identificat, pe fiecare program bugetar, unde putem face economii și unde trebuie să creștem.

(...) Raportat la execuția bugetară de anul trecut, care a fost de aproximativ 74 de miliarde, și comparând la estimarea din acest an, respectiv 88, avem nevoie de 14 miliarde suplimentar anul acesta față de anul trecut. Din măsurile pe care le-am luat, facem o economie de 9 miliarde. Nu ne mai trebuie 14, ne încadrăm la 9, fără să tăiem nimic”, a mai declarat Horațiu Moldovan.

Cea de-a XIV-a ediție a Aspen Healthcare Summit, evenimentul public internațional anual organizat în cadrul Programului „Aspen Healthcare & Quality of Life” a avut loc miercuri, 18 iunie. Tema ediției din acest an, „Avansăm sănătatea prin inovație, valori și parteneriat”, a reflectat angajamentul pentru un sistem de sănătate sustenabil, echitabil și orientat către viitor.

Evenimentul, desfășurat la București, a reunit lideri în politici publice de sănătate, cercetători, experți internaționali și naționali, reprezentanți ai mediului academic, ai societății civile, dar și ai industriei farmaceutice și tehnologice. Printre temele abordate s-au numărat finanțarea sustenabilă, prevenția, digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale în domeniul sănătății. Summitul a fost transmis pe DC News, DC Medical și DC News TV, începând cu ora 09:00.

Lansat în 2017, Programul „Aspen Healthcare & Quality of Life” are ca misiune dezvoltarea unei platforme de dezbatere pe teme esențiale din sănătate și stimularea reformelor sustenabile, prin implicarea actorilor din sectorul public, privat, academic și al societății civile.

