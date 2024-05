Rafael Nadal, ”Regele Zgurii”, învins în turul inaugural de la Roland Garros

Rafael Nadal, fost lider mondial, în prezent pe locul 275 ATP, a fost eliminat luni, în turul inaugural al turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului, după ce a pierdut, în trei seturi, 3-6, 6-7 (5), 3-6, în faţa germanului Alexander Zverev (4 ATP, cap de serie 4).



Zverev, unul dintre cei mai în formă jucători ai momentului, recent câştigător al turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, s-a impus după o partidă de trei ore şi 6 minute, în care a reuşit 8 aşi şi a avut 3 duble greşeli, Nadal reuşind 2 aşi şi comiţând tot 3 duble greşeli.



Pentru Nadal aceasta ar putea fi şi ultima participare la Roland Garros. "Există mari şanse ca acesta să fie ultimul meu turneu de la Roland Garros. Dar nici nu aş putea spune că sunt sută la sută sigur că va fi ultimul", a declarat sâmbătă spaniolul, care pe 3 iunie va împlini 38 de ani, cu 14 trofee câștigate pe zgura pariziană.

Nadal, care are 22 de titluri de Grand Slam în palmaresul său, a ezitat multă vreme dacă va participa sau nu la turneul lui preferat. În 2022, Nadal l-a învins foarte greu în semifinalele pe Zverev, care a abandonat după ce a suferit o gravă accidentare la gleznă.



Zverev va juca în runda următoare împotriva învingătorului din partida care-i opune pe belgianul David Goffin (115 ATP) şi francezul Giovanni Mpetshi Perricard (66 ATP), scrie Agerpres.

"Să fiu sincer, nu știu ce să spun. Îți mulțumesc Rafa din partea întregii lumi a tenisului. Este o onoare atât de mare. L-am urmărit pe Rafa jucând toată copilăria mea. Am fost destul de norocos să joc cu el ca profesionist. Am fost destul de norocos să joc de două ori cu el pe acest teren minunat. Nu știu ce să spun. Astăzi nu este momentul meu. Este al lui Rafa. Nu voi vorbi prea mult. Mulțumesc”, a declarat Alexander Zverev în interviul de la finalul partidei de lui.

