Radu Tudor, fotografii document cu Horia Alexandrescu: Eveniment cu totul special, împreună cu Regele Mihai si Regina Ana

"La disparitia lui Horia Alexandrescu, multi colegi de breasla au evocat amintiri frumoase cu el. Am facut-o si eu luni in emisiune. Dar stiam ca mai am ceva. Si am gasit.

Fotografii document cu Horia, la un eveniment cu totul special. Pe un iaht, in New York, in 1999, impreuna cu Majestatile Lor Regele Mihai si Regina Ana. Un moment de neuitat.

Horia Alexandrescu ne complexa pe toti cu tinutele sale vestimentare. Era, indiscutabil, cel mai bine imbracat jurnalist si patron de presa in anii ' 90 si dupa aceea. Avea o colectie impresionanta de costume si 'peste 800 de cravate', dupa cum imi marturisea chiar el. In deplasarile in care mergeam cu delegatia de presa alaturi de un demnitar sau altul, prima grija a lui Horia Alexandrescu era sa 'mergem la shopping'.

Costume, camasi, cravate, curele, sosete. Avea aceasta frumoasa dambla, cum o numeam noi cand radeam impreuna.Amintiri multe si frumoase. Dumnezeu sa-l odihneasca!", a scris jurnalistul Radu Tudor pe Facebook.

Iată şi imaginile:

Gazetarul Horia Alexandrescu a murit luni dimineaţa, la vârsta de 74 de ani





Anunţul a fost făcut de fiica lui, Anca Alexandrescu. "Tata a plecat...", a scris aceasta pe o reţea de socializare. Horia Alexandrescu s-a născut la 9 aprilie 1947, în Bucureşti. A absolvit Institutul de Educaţie Fizică şi Sport şi Facultatea de Ziaristică din cadrul Academiei 'Ştefan Gheorghiu'.



A debutat în presă în anul 1971, la 'Sportul'. În 1977 s-a mutat la 'Scânteia Tineretului', iar în 1989 la Secţia sport a publicaţiei 'Tineretul Liber', unde a devenit ulterior secretar general de redacţie şi redactor-şef adjunct. În 1990 a înfiinţat ziarul 'Sport Star'. În acelaşi an, alături de Adrian Sârbu şi de alţi cinci jurnalişti, a fondat cotidianul 'Curierul Naţional', fiind totodată şi directorul general al publicaţiei până în anul 1993. A pus bazele ziarului 'Cronica Română', al cărui director general a şi fost timp de opt ani (1993 - 2001). În 2001 a apărut pe piaţă cotidianul 'Independent', înfiinţat şi condus de Horia Alexandrescu.



Din 2007, timp de trei ani, a moderat emisiunea 'Cafeneaua politică' la postul de televiziune OTV. El a realizat şi moderat această emisiune şi la TVR 1, pentru care a primit premiul 'Pamfil Şeicaru' (2004). Este autorul volumelor: 'Aur olimpic românesc' (1980), 'Olimpiada 80 - Jurnal de reporter' (1982), 'Olimpiada californiană' (1985), 'Steaua, campioana Europei' (1986), 'Gruia, mister handbal' (2009), 'Athos: călător la Sfântul Munte' (2007), 'Vlase - magnific 7' (2009).