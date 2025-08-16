Data actualizării: | Data publicării:

Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Deși Vladimir Putin și-a adus limuzina în Alaska, a urcat în mașina lui Donald Trump, supranumită „Bestia”.

În drum spre un summit care ar putea determina dacă se poate ajunge la un armistițiu în războiul din Ucraina, președinții Statelor Unite și Rusiei au fost văzuți râzând împreună în limuzina blindată a președintelui american.

Volodimir Zelenski, care nu a fost invitat la discuții, și aliații săi europeni se tem că Donald Trump ar putea trăda Ucraina, practic înghețând conflictul cu Rusia și recunoscând, chiar dacă doar informal, controlul rus asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei.

Iată video:

 

Youtube video image

 

Președintele american Donald Trump l-a întâmpinat vineri cu emoție, potrivit EFE, pe omologul său rus, Vladimir Putin, și cu covorul roșu întins pe pista bazei aeriene Elmendorf-Richardson, situată la periferia orașului Anchorage, din statul american Alaska, unde are loc o mult așteptată întâlnire bilaterală în care liderul de la Casa Albă speră să obțină un armistițiu în Ucraina.

Trump a așteptat ca avionul Il-96 al lui Putin să sosească pe pistă, după ce a fost escortat de două avioane F-35, înainte de a-l întâmpina amabil la baza avionului, pentru care a fost așezat un lung covor roșu. Președintele american l-a aplaudat în timp ce omologul său rus se îndrepta spre el.

 

VEZI DETALII AICI - https://www.dcnews.ro/vladimir-putin-lasat-mut-de-o-intrebare-a-jurnalistilor-in-alaska-cu-trump-de-fata_1001619.html

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Discuțiile Putin–Trump din Alaska s-au încheiat. Începe conferința de presă / update
16 aug 2025, 01:22
Trump, reacție după ce Hillary Clinton a zis că are de gând să-l propună la Premiul Nobel pentru Pace dacă încheie războiul din Ucraina
16 aug 2025, 00:48
Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video
16 aug 2025, 00:42
Surpriză totală la summitul Trump-Putin din Alaska. Chirieac: Puțină lume s-ar fi așteptat la așa ceva
15 aug 2025, 23:48
Vladimir Putin, lăsat mut de o întrebare a jurnaliștilor în Alaska, cu Trump de față
15 aug 2025, 22:51
Tragedie pe șine în Danemarca: Tren de mare viteză, izbit de un utilaj agricol
15 aug 2025, 22:04
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
Americanii și rușii își încordează mușchii în Alaska: Putin, primit cu o "fanfară" de avioane F-22 / Lavrov vine cu hanorac inscripționat ”URSS”
15 aug 2025, 21:51
Hillary Clinton, ofertă de ultimă oră pentru Trump dacă pune capăt războiului din Ucraina
15 aug 2025, 21:49
Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliţiei oraşului
15 aug 2025, 20:59
Văduva lui Navalnîi cere eliberarea prizonierilor politici înaintea summitului Trump-Putin din Alaska
15 aug 2025, 18:00
Locuitorii unei capitale europene, îndemnaţi să reducă timpul petrecut la duş după maximele termice din această vară: "Fiecare picătură contează"
15 aug 2025, 17:30
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți
15 aug 2025, 17:06
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc
15 aug 2025, 16:40
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
15 aug 2025, 15:24
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO
15 aug 2025, 15:18
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș"
15 aug 2025, 13:17
Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Trump din Alaska
15 aug 2025, 12:13
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin
15 aug 2025, 10:30
Jeff Bezos, în doliu: „A dat întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată”. Mesajul emoționant al miliardarului
15 aug 2025, 10:08
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal"
15 aug 2025, 09:11
Summitul Trump-Putin din Alaska este aproape de sfârșit / Conferința de presă urmează să înceapă în curând / update
15 aug 2025, 08:55
Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska
15 aug 2025, 08:44
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
14 aug 2025, 22:17
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța
14 aug 2025, 20:13
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului
14 aug 2025, 19:43
Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin
14 aug 2025, 18:10
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
14 aug 2025, 17:44
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august
14 aug 2025, 16:19
Hackerii ruși au atacat un baraj din Europa și au dat drumul la apă
14 aug 2025, 15:53
Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest
14 aug 2025, 15:47
Cine merge cu Vladimir Putin în Alaska, la întâlnirea cu Donald Trump
14 aug 2025, 15:15
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin
14 aug 2025, 14:32
Apa termală exportată sub formă de pudră. Japonia revoluționează faimoasele "onsen"
14 aug 2025, 11:47
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
14 aug 2025, 11:58
Leonardo DiCaprio se simte ca la 32 de ani. Reflecții asupra unei cariere de peste trei decenii
14 aug 2025, 11:35
De ce este Rusia atât de obsedată de Alaska și cu cât a fost vândută SUA acum 158 de ani
14 aug 2025, 11:17
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
14 aug 2025, 10:06
Germania finanțează un pachet de ajutor militar de 500 de milioane destinat Kievului, provenit din SUA
14 aug 2025, 04:37
Donald Tusk, deranjat că Trump a cerut ca Nawrocki, președintele suveranist, să reprezinte Polonia în videoconferința cu principalii lideri europeni
13 aug 2025, 21:37
Trump anunță o posibilă întâlnire în trei cu Putin și Zelenski
13 aug 2025, 21:33
Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina și reducerea trupelor americane în Europa
13 aug 2025, 20:28
Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război
13 aug 2025, 18:40
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
13 aug 2025, 17:35
Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk
13 aug 2025, 17:06
Destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de români, cuprinse de incendii devastatoare. Voluntar: „Seamănă cu apocalipsa”
13 aug 2025, 16:20
De la datorii, la 5.700 de euro pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi. Femeia care a dat lovitura cu ''job-ul'' ei
13 aug 2025, 15:26
Cum a reușit o mamă singură, până acum copleșită de datorii, să ajungă să câștige mii de euro lucrând doar două ore pe zi
13 aug 2025, 15:56
Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză a căzut peste el
13 aug 2025, 15:19
Un fost majordom regal dezvăluie „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în privința lui Harry și Meghan
13 aug 2025, 14:19
Taifunul Podul atinge aproape 200 km/h. O persoană dată dispărută și sute de zboruri anulate în Taiwan/ VIDEO
13 aug 2025, 13:03
Focar de listerioză în Franța. Care sunt simptomele și ce să faci pentru a reduce riscul de infecție
13 aug 2025, 12:23
Cele mai noi știri
acum 27 de minute
Discuțiile Putin–Trump din Alaska s-au încheiat. Începe conferința de presă / update
acum 32 de minute
Fitch reconfirmã ratingul suveran al României
acum 1 ora 1 minute
Trump, reacție după ce Hillary Clinton a zis că are de gând să-l propună la Premiul Nobel pentru Pace dacă încheie războiul din Ucraina
acum 1 ora 7 minute
Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video
pe 15 August 2025
Surpriză totală la summitul Trump-Putin din Alaska. Chirieac: Puțină lume s-ar fi așteptat la așa ceva
pe 15 August 2025
Alimentele ultraprocesate nu sunt adevărații dușmani ai dietei noastre. Iată de cine trebuie să te ferești de fapt
pe 15 August 2025
Cum te afectează pantofii, dacă nu ți se potrivesc
pe 15 August 2025
Vladimir Putin, lăsat mut de o întrebare a jurnaliștilor în Alaska, cu Trump de față
Cele mai citite știri
pe 15 August 2025
Nicușor Dan, iritat de un tânăr. Ce i-a zis la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus / video
pe 15 August 2025
Vladimir Putin, lăsat mut de o întrebare a jurnaliștilor în Alaska, cu Trump de față
pe 15 August 2025
De ce au ”dispărut” peste 1 milion de turiști de pe litoralul românesc. ”Practic, nu mai există”
pe 15 August 2025
USR, condamnare în direct pentru Ion Iliescu. Scapă Vlad Voiculescu
pe 15 August 2025
”Misterul” absenței lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Bogdan Chirieac, ironic, despre locul unde este ”Zeus”. Există un singur câștigător!
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel