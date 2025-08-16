Putin și Trump, gest controversat făcut în limuzina președintelui american / video

În drum spre un summit care ar putea determina dacă se poate ajunge la un armistițiu în războiul din Ucraina, președinții Statelor Unite și Rusiei au fost văzuți râzând împreună în limuzina blindată a președintelui american.

Volodimir Zelenski, care nu a fost invitat la discuții, și aliații săi europeni se tem că Donald Trump ar putea trăda Ucraina, practic înghețând conflictul cu Rusia și recunoscând, chiar dacă doar informal, controlul rus asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei.

Iată video:

Președintele american Donald Trump l-a întâmpinat vineri cu emoție, potrivit EFE, pe omologul său rus, Vladimir Putin, și cu covorul roșu întins pe pista bazei aeriene Elmendorf-Richardson, situată la periferia orașului Anchorage, din statul american Alaska, unde are loc o mult așteptată întâlnire bilaterală în care liderul de la Casa Albă speră să obțină un armistițiu în Ucraina.

Trump a așteptat ca avionul Il-96 al lui Putin să sosească pe pistă, după ce a fost escortat de două avioane F-35, înainte de a-l întâmpina amabil la baza avionului, pentru care a fost așezat un lung covor roșu. Președintele american l-a aplaudat în timp ce omologul său rus se îndrepta spre el.

