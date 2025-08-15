Vladimir Putin, lăsat mut de o întrebare a jurnaliștilor în Alaska, cu Trump de față

Vladimir Putin a fost lăsat mut de o întrebare a jurnaliștilor în Alaska, cu Donald Trump de față.

Întrebat despre posibilitatea unui armistițiu încă de astăzi, Vladimir Putin a rămas mut, scrie Lefigaro.fr.

Președintele rus Vladimir Putin a rămas mut vineri, atunci când a fost întrebat de un jurnalist dacă ar accepta un armistițiu în Ucraina chiar de astăzi. O mulțime de jurnaliști au reușit să îi fotografieze pe cei doi lideri și să strige mai multe întrebări, însă fără succes.

De asemenea, liderul de la Kremlin a mai fost întrebat dacă s-ar angaja să nu mai ucidă civili și de ce ar trebui Trump să îi creadă promisiunile acum.

Vladimir Putin a fost apoi surprins mimând și strigând ceva în direcția presei, dar nu este clar ce a spus.

Bombardiere au zburat deasupra lui Putin și Trump în timpul strângerii de mână

În timp ce președinții rus și american își strângeau mâinile după ce coborâseră din avioanele lor, un vuiet i-a făcut să ridice privirea. Era un bombardier american B-2 Spirit, flancat de patru avioane de vânătoare care zburau în formație. Aceste bombardiere au fost concepute și dezvoltate în timpul Războiului Rece, pentru a se apăra împotriva URSS.

Summitul dintre Trump, Putin și consilierii lor a început

Vladimir Putin și Donald Trump au ajuns la locul reuniunii în limuzina blindată a președintelui american.

Vladimir Putin a renunțat la limuzina sa Aurus, au subliniat media ruse, pentru a ajunge la locul întâlnirii cu Donald Trump în Cadillac-ul blindat al președintelui american.

Agenția de stat rusă RIA Novosti a relatat că Donald Trump și-a invitat omologul rus să îl însoțească în vehiculul său, iar președintele rus a acceptat.

Summitul dintre Donald Trump, Vladimir Putin și consilierii acestora a început. Potrivit părții ruse, întâlnirea ar putea dura între 6 și 7 ore.

Cei doi lideri, însoțiți de echipele lor de consilieri, stăteau unul lângă celălalt în fața unei inscripții pe fundal albastru, pe care se putea citi „În căutarea păcii”. Nu au făcut nicio declarație în fața presei.

Un oficial european a declarat pentru CNN că este o „ușurare” faptul că Trump și Putin nu se mai întâlnesc doar între patru ochi. „Probabil este o evoluție liniștitoare”, a spus oficialul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că nu există „niciun semnal” că Rusia își va opri războiul, indicând numeroasele atacuri din orașele ucrainene de astăzi.

Discuțiile nu se vor limita la Ucraina și aspectele economice, potrivit principalului negociator rus Kirill Dmitriev. O sursă a declarat pentru agenția rusă TASS că liderii vor aborda și tema securității strategice globale. Trump a spus că, dacă summitul cu Putin va merge prost, „va pleca”.

Proteste în Alaska împotriva întâlnirii dintre Trump și Putin

Mai multe publicații au relatat despre adunări în Alaska, organizate pentru a protesta față de summitul dintre președinții Rusiei și Statelor Unite. Imaginile arată câteva zeci de manifestanți purtând steaguri ucrainene și cerând pace pentru această țară.

