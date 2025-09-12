Data publicării:

Protest masiv al funcționarilor publici, luni la București: Activitatea, paralizată în mii de primării

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Politica
Inquam Photos / Octav Ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Funcționarii publici din administrația locală protestează luni la București față de concedierile anunțate de Guvern, iar activitatea a mii de primării este paralizată.

Federațiile sindicale din administrația publică locală pregătesc un nou protest în București, programat pentru 15 septembrie, ca reacție la intențiile Guvernului de a reduce numărul de angajați din sistem. Manifestarea va fi urmată de o întâlnire între o delegație a protestatarilor și premierul Ilie Bolojan, a precizat pentru Agerpres Ringo Dămureanu, președintele Sindicatului Național „Forța Legii”.

„În primul rând, nu este echitabil, pentru că, vedeţi, la aceeaşi categorie de locuitori sunt primării cu personal mai mult sau mai puţin, pe de altă parte, fenomenul îmbătrânirii şi plecărilor naturale din sistem împreună cu cel al neîntineririi reprezintă ameninţări grave la adresa administraţiei publice locale. Practic, nu mai avem oameni noi care să vină în sistem, tineri absolvenţi, personalul este oricum subdepăşit şi a se lua măsuri din acestea pur contabile, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceva util pentru administraţia publică”, a declarat Dămureanu.

Sindicaliștii vor o restructurare ce ar trebui începută de la nivelul funcțiilor de conducere

Liderul sindical a subliniat că sindicaliștii au discutat anterior cu premierul în cadrul Consiliului Național Tripartit, unde au atras atenția asupra dificultăților reale din administrația locală. În opinia lor, o eventuală restructurare ar trebui începută de la nivelul funcțiilor de conducere - primari, administratori publici, viceprimari sau consilierii personali - și nu prin reducerea personalului de execuție. Totodată, aceștia susțin limitarea indemnizațiilor consilierilor locali, mai ales în comune și orașele mici.

„Sunt foarte multe măsuri de reformă pe care Guvernul ar putea să le ia, dar faptul că se reduc aşa, din pix, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceea ce trebuie (...). În primul rând protestăm împotriva faptului că Guvernul a dorit să ia aceste măsuri fără să consulte. Ăsta este primul semnal de protest (...). Este necesară reluarea dialogului”, a punctat Ringo Dămureanu.

"Peste trei sferturi dintre primării, la nivel teritorial (...), au lipit pe uşi anunțul: 'Protest, nu lucrăm cu publicul' "

Potrivit acestuia, o mare parte dintre primării și-au suspendat de la începutul lunii activitatea cu publicul, pentru a semnala nemulțumirea angajaților. „Peste trei sferturi dintre primării, la nivel teritorial (...), au lipit pe uşi: 'Protest, nu lucrăm cu publicul'; au cerut înţelegerea cetăţenilor, însă, din păcate, nu aceasta este soluţia, pentru că nu cetăţenii sunt de vină pentru că guvernanţii doresc să adopte măsuri pe care nu le discută cu cei interesaţi. Vor continua cu siguranţă măsurile de protest, dacă Guvernul nu arată o deschidere spre dialog cu autorităţile administraţiei locale şi cu sindicatele din administraţie”, a adăugat liderul sindical.

Conform programului anunțat de Sindicatul Național „Forța Legii”, protestul de luni va începe între orele 10:00-11:00 în Piața Victoriei, urmat de o adunare publică în același loc până la ora 13:00. Manifestanții vor porni apoi în marș spre Parcul Izvor, unde între 14:00 și 15:00 vor protesta în fața Palatului Parlamentului. După această oră, participanții se vor retrage, conform Agerpres.

Protest masiv al funcționarilor publici, luni la București: Activitatea, paralizată în mii de primării
12 sep 2025, 15:56
