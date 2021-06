Protest la EURO 2020. Un parapantist aproape că s-a prăbușit peste spectatori înainte de Franța - Germania / Video

Cu câteva secunde înainte de începerea meciului, un parapantist, protestatar greenpeac, a apărut deaspra stadionului. Acesta s-a lovit de cablurile care susțin spider-cam-ul și a fost cât pe ce să se prăbușească peste fanii din tribunele arenei din Munchen.

Bărbatul a executat manevre bizare, însă a reușit să evite coliziunea cu spectatorii și a reușit să aterizeze pe gazon.

Iată momentul:

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9