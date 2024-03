Laurențiu Neculaescu a oferit, în exclusivitatea pentru DC News, DC News TV și DC Business, mai multe detalii despre Programul Microbuze pentru Transportul Elevilor.

„Anul trecut am avut o axă de finanțare dedicată microbuzelor școlare. În septembrie am pornit înscrierea în cadrul acestui program. Astăzi am reușit finalizarea evaluării și, până la sfârșitul săptămânii, vom transmite în cele 25 de consilii județene, care au fost declarate eligibile, contractele de finanțare pentru semnare.

Alocarea a fost în funcție de numărul de elevi pe care l-a avut fiecare județ, cu situația clară dată de către Ministerul Educației. Sperăm să se miște cât mai repede și cu achiziția și copiii să beneficieze, undeva la începutul anului viitor, de un transport civilizat și prietenos cu mediul înconjurător.”, a spus președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Microbuze electrice, hibride și cu GNC

Acesta a explicat că fiecare consiliu județean are posibilitatea să aleagă ce fel de microbuze dorește.

„Noi am dat trei variante de microbuze: electrice, hibride și cele cu GNC. Fiecare consiliu județean a optat pentru tipul de microbuz pe care dorește să-l achiziționeze. Vor semna până la sfârșitul acestei săptămâni contractele de finanțare, apoi procedura de achiziție se desfășoară la nivelul fiecărui consiliu județean în parte.", a spus Laurențiu Neculaescu.

Câte microbuze noi vor fi pentru copiii din România

„Nu am făcut o situație, dar cred că un UAT de 60.000 de locuitori achiziționează undeva între 25 și 30 de microbuze. Dacă facem o medie, se adună câteva sute de microbuze. Un UAT de peste 60.000 de elevi a avut la dispoziție 25 de milioane de lei, finanțare 100%.

Nu am dorit să facem noi o achiziție centralizată că nu ăsta este scopul Administrației Fondului pentru Mediu. Fiecare să-și gestioneze, să-și facă caiete de sarcini. Ei și-au asumat un număr minim de microbuze prin cererea de finanțare, dacă achiziționează mai multe nu am absolut nicio problemă. Au bugetul la dispoziție. Fiecare consiliu județean își demarează propria procedura de achiziție.”, a mai spus Laurențiu Neculaescu.

„A trebuit să-i diminuăm finanțarea"

„Avem situații unde a trebuit să diminuăm finanțarea pentru că județul respectiv a considerat că are mai mult de 60.000 de elevi, dar nu avea. A trebuit să-i diminuăm finanțarea și când am discutat cu beneficiarul și i-am zis, a spus: „Diminuați-o, dar eu nu renunț la numărul de microbuze! Voi completa eu diferența, din bugetul meu, pentru că e mare nevoie.”, a spus Laurențiu Neculaescu la la DC News, DC News TV și DC Business.

