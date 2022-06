În perioada 19-22 iunie, în Bucureşti, a avut loc cel de-al 30-lea Congres Național al Societății Române de Endocrinologie. Au fost patru zile de sesiuni științifice dedicate noutăților clinice în relația cu managementul afecțiunilor endocrine, respectiv cercetării științifice în domeniu și prezentări de cazuri. Prof. dr. Cătălina Poiană, președintele Societății Române de Endocrinologie şi coordonatorul ştiinţific al Congresului, a răspuns câtorva întrebări adresate de medicul şi jurnalistul Val Vâlcu în platoul DCNews.

"Pentru noi, endocrinologii, a fost un eveniment cu totul special din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, 30 este o cifră de maturitate şi considerăm că Societatea Română de Endocrinologie s-a dezvoltat în ultimii ani, este deja o societate profesională care are un cuvânt de spus în lumea medicală. Cel de-al 30-ea Congres a fost o sărbătoare şi pentru că este primul eveniment de anvergură în care ne-am văzut faţă-n faţă şi am fost din nou împreună. În România suntem peste 700 de endocrinologi şi, dintre aceştia, peste 600 au fost la acest Congres, practic - un bogat schimb de experienţă desfăşurat pe durata a patru zile. Lucrul care ne-a bucurat cel mai mult a fost acela că, în permanenţă, sălile au fost pline. Şi în aceste săli pline, media de vârstă a fost una încurajatoare, au fost foarte mulţi tineri şi cred că, de fapt, acest lucru contează cel mai mult - "întinerirea" Societăţii Române de Endocrinologie şi a comunităţii academice endocrinologice din România", a declarat prof. dr. Poiană în platoul DCMedical.

Endocrinologia, domeniu privilegiat. Se fac progrese iar tinerii vin puternic din urmă

Poiană a remarcat că în ultimii ani, la concursul de rezidenţiat, au fost locuri pentru viitorii specialişti în endocrinologie, iar asta nu poate decât să flateze Societatea Română de Endocrinologie: "Mă bucur să spun că Endocrinologia a fost una dintre specializările medicale care se iau printre primele la concursul de rezidenţiat, ceea ce înseamnă că tinerii care aleg acest domeniu sunt foarte bine pregătiţi. Iar asta ne obligă şi pe noi, cei care suntem la conducerea SRE, să asigurăm în permanenţă o bună pregătire profesională a tinerilor şi educaţie medicală continuă celor care sunt deja practicieni."

"Dar în ţară sunt prea puţini specialişti, în multe judeţe sunt doar doi sau trei. Bucureştiul stă bine, aici e centrul de referinţă Parhon dar în provincie...", a intervenit Vâlcu.

"Da, există această inechitate, ca în orice alt domeniu, privind răspândirea specialiştilor la nivelul întregii ţări. Endocrinologia a evoluat mult în ultimii ani. Evoluţia tehnicilor de biologie moleculară şi de genetică a făcut ca patogenia bolilor endocrine să se clarifice foarte mult, ceea ce a făcut ca noi să înţelegem mult mai bine mecanismul de producere a bolilor. În felul acesta, şi mijloacele terapeutice sunt mult mai ofertante iar terapii inovatoare îşi fac loc şi-n Endocrinologie, specializare care şi-a schimbat în ultimii ani curricula de pregătire, mai precis a fost introdus un an de studiu al diabetului, iar asta ne aduce recunoaştere şi la nivel european. E un mare avantaj pentru tinerii care merg la stagii de pregătire în străinătate."

"E un avantaj şi pentru pacienţi, pentru că numărul cazurilor de diabet e în creştere" - a completat Val Vâlcu.

Întâlnire-cheie pentru progresul ştiinţific în România

La congresul-maraton de la sfârşitul lui iunie au fost prezenţi importanți speakeri internaționali și români, cu sesiuni științifice în premieră, sesiuni dedicate tinerilor medici, sesiuni „meet the expert” și sesiuni comune cu societăți științifice conexe.

”Societatea Română de Endocrinologie suntem noi toti, sunt cei care au fost și sunt cei care vor veni, iar datoria noastră este să le clădim fundamente științifice pentru a progresa și cu toții să contribuim la dezvolatrea Societății Române de Endocrinologie”, a declarat Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Societății Române de Endocrinologie (SRE), la ceremonia oficială de deschidere a celei de-a 30-a ediție a Congresului Național al SRE.

”După mai mult de doi ani de zile, marcați de pandemie, iată și vă mulțumesc pentru acest lucru stimați colegi endocrinologi, suntem din nou împreună, sperăm noi într-o normalitate continuă. Nu ne-am văzut de doi ani, dar în acești doi ani pe mulți dintre dumneavoastră cu care am interacționat v-am simțit total implicați în proiectele Societății Române de Endocrinologie și sunt convinsă, mai ales după ce am văzut numărul foarte mare al colegilor tineri prezenți la acest Congres, că Societatea Română de Endocrinologie are viitor”, a declarat Prof. univ. dr. Cătălina Poiană.

