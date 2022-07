Prof. dr. Codreanu a vorbit în cadrul dezbaterii "Nimic nu va mai fi la fel vs. Luați din nou prin surprindere-pandemia COVID-19 în 2022" despre pericolul reinfectării cu virusul Covid-19 şi variantele sale, pericol care încă e prezent în vieţile noastre, în spaţii aglomerate şi nu numai. Medicul ne sugerează să percepem virusul care încă persistă ca pe un inamic de care trebuie să ne ferim prin toate mijloacele posibile. "Ştiţi cum este - "luat din nou prin surprindere"... Orice ne poate lua prin surprindere şi poate că asta face parte dintre lucrurile interesante ale vieţii. Din păcate, atunci când ceea ce ne ia prin surprindere este o infecţie care ne poate îmbolnăvi cu uşurinţă, o infecţie care poate să ne oblige să ne internăm într-un spital şi, uneori, la Terapie Intensivă, avem de-a face cu un inamic redutabil. Sub nicio formă nu putem spune că felul în care reacţionăm acum este acelaşi cu cel în care reacţionam în urmă cu unul sau cu doi ani. Perioada lungă în care am convieţuit cu virusul şi am învăţat să depistăm boala cu uşurinţă, să o preîntâmpinăm sau să o combatem ne situează acum într-o poziţie în care fiecare asigură o forţă mult mai mare în această luptă. Este, însă, în continuare o luptă. Cifrele pe care le primim de la colegii infecţionişti şi epidemiologi în fiecare zi sunt dovada acestui fapt. În ultimele 24 de ore am depăşim 7000 de cazuri, dacă nu greşesc, ceea ce arată că suntem pe o tendinţă crescătoare a numărului de noi infectări de COVID, iar asta ne atrage atenţia asupra faptului că trebuie să revedem strategiile pe care le folosim", a spus dr. Codreanu.

Pandemia nu a trecut

Comisarul european pentru Sănătate, Stella Kyriakides, a lansat luni un apel la adresa miniştrilor Sănătăţii ai celor 27 de state membre, solicitându-le să folosească vara pentru a se pregăti de un nou val de infecţii COVID-19 în cursul toamnei şi al iernii. ”În vederea unei posibile înrăutăţiri a situaţiei epidemiologice, este esenţial să rămânem cu toţii vigilenţi. Aceste luni de vară trebuie folosite pentru a lua măsurile de sănătate publică necesare, care ne vor ghida prin următoarea fază a pandemiei în cursul toamnei sau iernii”, a declarat Kyriakides. Pe măsură ce europenii s-au bucurat de o vară fără restricţiile din ultimii doi ani, în pofida creşterii numărului de cazuri, eforturile de a limita pandemia trebuie să continue, a mai susţinut ea, adăugând că noul val de contagieri a fost caracterizat de o creştere a numărului de îmbolnăviri grave şi spitalizări. Comisarul Kyriakides a lansat un nou apel în favoarea vaccinării cu schema iniţială şi a vaccinării cu doze booster, pentru pregătirea viitoarelor campanii de vaccinare bazate pe vaccinuri împotriva variantelor Omicron, precum şi supraveghere şi testare pe tot parcursul anului.

"Dacă veniţi în spital, astăzi, şi aveţi nevoie de un serviciu medical care presupune o prezenţă ulterioară mai îndelungată în spital, sunteţi testat pentru prezenţa actuală a infecţiei. Doctorii şi asistentele poartă echipamente de protecţie. Măştile sunt obligatorii în instituţiile medicale şi ar trebui să rămână aşa. Purtarea corectă a măştii este un mijloc extrem de important de reducere a riscului de contagiune", a mai spus dr. Cătălin Codreanu. Autorităţile sanitare trebuie să asigure necesarul de contramăsuri medicale şi să dispună de planuri de urgenţă pentru o reîntoarcere în siguranţă la muncă şi la şcoală după vacanţa de vară.

