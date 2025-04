Prinţul Harry, nouă acțiune la Curtea de Apel din Londra. Ce solicită fiul cel mic al regelui Charles al III-lea

El a denunţat prin vocea avocatei sale "un tratament inferior" în raport cu restul familiei sale, informează AFP. Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea a apărut zâmbitor marţi dimineaţă la tribunal, unde procesul său împotriva Ministerului britanic de Interne va fi judecat până miercuri.



Prinţul Harry şi soţia lui, Meghan, care s-au mutat în Statele Unite după despărţirea lor intens mediatizată de familia regală britanică în 2020, au pierdut dreptul de a beneficia de protecţia sistematică a Poliţiei, pe cheltuiala contribuabililor britanici, aşa cum se întâmplă pentru membrii activi ai casei regale, după ce Home Office a decis să le ofere o protecţie de la caz la caz.

Justiția britanică s-a pronunțat deja





Justiţia britanică s-a pronunţat deja de două ori în favoarea Ministerului de Interne. "Acest recurs vizează dreptul cel mai fundamental: siguranţa şi securitatea oricărui individ", a declarat avocata prinţului Harry, Shaheed Fatima. Ea a deplâns faptul că prinţul face "obiectul unui tratament diferit, injust şi inferior". În februarie 2024, Înalta Curte din Londra i-a dat dreptate Ministerului de Interne, considerând că decizia acestuia nu rezultă dintr-o "nedreptate" şi că strategia Poliţiei era "fundamentată din punct de vedere legal".



Un purtător de cuvânt al prinţului Harry a afirmat că acesta "nu cere un tratament preferenţial", ci pur şi simplu o aplicare "justă şi legală" a regulamentelor de protecţie.



Acest subiect este unul sensibil pentru ducele de Sussex, a cărui mamă, prinţesa Diana, şi-a pierdut viaţa în urma unui accident de automobil petrecut la Paris în 1997, în timp ce era urmărită de paparazzi.

Bătălii judiciare





În aprilie 2024, un judecător a respins un recurs precedent al prinţului Harry şi i-a ordonat acestuia să plătească aproape toate cheltuielile de judecată angajate de Ministerul de Interne. Acea sumă era de aproximativ 1 milion de lire sterline (1,17 milioane de euro), potrivit The Times.



Într-o primă fază, prinţul Harry a lansat mai multe bătălii judiciare împotriva influentelor tabloide britanice, cu care întreţine relaţii tensionate.



A încheiat însă la începutul lunii ianuarie 2025 un acord financiar cu proprietarul tabloidului The Sun. Prinţul Harry, care are o relaţie rece cu familia regală după dezvăluirile sale explozive despre monarhie şi după publicarea autobiografiei sale, "The Spare" (2023), se deplasează ocazional în Regatul Unit, în special în cadrul activităţilor sale filantropice.



A revenit în ţara sa natală în septembrie 2024 pentru o ceremonie de premiere organizată de asociaţia WellChild, care îi sprijină pe copiii bolnavi.

Lovitură mediatică foarte dură





Audierea de la Curtea de Apel din Londra intervine la doar câteva zile după o lovitură mediatică foarte dură pentru fiul cel mic al regelui Charles, care a anunţat la sfârşitul lunii martie că a renunţat la statutul de patron al ONG-ului Sentebale, înfiinţat în 2006 în Lesotho pentru ajutorarea copiilor şi tinerilor cu HIV şi SIDA din Lesotho şi Botswana.



Agenţia britanică de reglementare a organizaţiilor de caritate s-a autosesizat în legătură cu acel litigiu pe 3 aprilie şi a anunţat că a deschis o anchetă. Prinţul Harry s-a declarat atunci "uşurat" de acel anunţ şi a denunţat "minciunile" actualei preşedinte a ONG-ului, Sophie Chandauka.



Dezaprobată de administratorii ONG-ului, această avocată din Zimbabwe, în vârstă de 47 de ani, l-a acuzat pe prinţul Harry de "hărţuire şi intimidare", notează Agerpres.

