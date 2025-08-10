Data publicării:

Primele imagini cu momentul prăbușirii avionului de la Arad, în care se afla pilotul Vlad Zgârdău / video + foto

Foto: Facebook Vlad Zgârdău
Foto: Facebook Vlad Zgârdău

Au apărut primele imagini cu momentul prăbușirii avionului pilotat de Vlad Zgârdău.

Au apărut primele imagini cu prăbușirea avionului de mici dimensiuni, la Arad, sâmbătă. Aeronava era pilotată de pilotul profesionist Vlad Zgârdău, iar la bord se mai afla și un tânăr în vârstă de 18 ani, Vlad Popescu.

Avionul ultrauşor a decolat de pe Aerodromul Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad, însă nu se ştie din ce cauză s-a prăbuşit cu câţiva kilometri înainte de destinaţie. Acesta s-a prăbușit în jurul orei 11:30 în curtea fostei fabrici de vagoane de marfă de pe Calea Aurel Vlaicu, din zona Gării Arad. Cei doi bărbați au suferit răni incompatibile cu viața.

În mediul online, numeroși internauți care i-au cunoscut pe Vlad Zgârdău și pe Vlad Popescu, tânărul care a decedat alături de pilot, și-au exprimat regretele față de moartea prematură a acestora. Printre ei, și Daniel Popescu, tatăl băiatului de 18 ani.

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgârdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident“, a scris tatăl tânărului.

Foto: Romania TV

Foto: Romania TV

