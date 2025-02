Primele declarații ale lui Radu Pally, șeful de campanie al lui Călin Georgescu, după ce fost vizat de percheziții

Radu Pally, șeful de campanie al lui Călin Georgescu, a făcut primele declarații după ce a fost vizat de percheziții. Marți, polițiștii și procurorii au făcut o serie percheziții într-un dosar al Parchetului General care vizează posibile încălcări ale legislației electorale și infracțiuni de spălare a banilor. A fost verificată și firma soției lui Radu Pally, Marker&Senzzo Media, care a produs unul dintre clipurile electorale ale lui Georgescu, în care acesta apare în timp ce înoată, aleargă și călărește pe un cal alb, și care a fost la un moment dat difuzat de un post de televiziune.

Totuși, deși în presă s-a scris că Radu Pally a fost trezit de mascați, perchezițiile având loc în jurul orei 6:00 dimineața, potrivit declarațiilor sale, nu s-ar fi întâmplat așa. Pally a declarat că polițiștii ar fi descins la adresa pe care el o are în buletin, dar la care nu locuiește.

Radu Pally nu a spus nimic despre implicarea sa în campania lui Georgescu sau despre dosarul de la Parchetul General. În schimb, a părut îngrijorat de "cheltuielile publice".

Radu Pally: O cheltuială publică majoră și inutilă pentru bugetul de stat

"Percheziția dânșilor a constat într-adevăr într-un aflux de persoane, de altfel și o cheltuială publică majoră și inutilă pentru bugetul de stat. Eram cu buletinul încă neschimbat pe o adresă mai veche în care nu locuiește nimeni, am sunat-o și pe mama mea, i-am spus să meargă acolo să le deschidă ca să nu fie nevoie să spargă ușa, au fost și la biroul nostru și chiar și la un apartament pe care, culmea, nici nu l-am achiziționat încă. (...) Exista o agendă, pur și simplu o agendă banală pe care mai fac notițe sau pe care mai desenează cea mică când o prinde, în care, automat, în discuțiile pe care le mai am cu domnul Georgescu, îmi mai notez anumite idei sau o anumită linie de comunicare. Sigur, doamnei i s-a părut suspect acolo faptul că a remarcat o scurtă frază la adresa domnului Predoiu, nimic neadevărat de altfel, cred că e una dintre frazele pe care domnul Georgescu probabil le-a mai folosit și mie mi-a plăcut, probabil am notat-o", a declarat Radu Pally pentru Antena 3 CNN.

Nu este clar la ce frază s-a referit Radu Pally, dar ieri Georgescu acuzase Poliția Română de politizare, afirmând că "milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie", lucru negat vehement ulterior atât de Cătălin Predoiu, cât și de Poliția Română.

"Au verificat dispozitivele, laptopuri, smartphone-uri... Dar sunt verificările în curs, probabil că o să intre și pe conturi, nu știu ce o să facă. Deocamdată, ei nu sunt nici suspecți, nu sunt nici inculpați, decât persoane percheziționate", a declarat Dan Panțoiu, avocatul lui Radu Pally, pentru Pro TV.

