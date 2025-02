Soții Pally, răspuns hilar pentru AEP în legătură cu clipul de campanie al lui Georgescu. Toni Greblă: Am sesizat Parchetul General

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, spune că a cerut explicații în legătură cu clipul de campanie al lui Călin Georgescu în care acesta apare în timp ce înoată, aleargă și călărește pe un cal alb, și care a fost la un moment dat difuzat de un post de televiziune. Răspunsul l-ar fi primit abia acum trei săptămâni, fiind unul hilar. Reprezentanții firmei Marker&Senzzo Media, înființată de Crenguţa Pally, soția lui Radu Pally, care este șeful campaniei electorale a lui Călin Georgescu, au susținut că nu ei i-au făcut clip lui Georgescu, ci angajații lor s-au oferit voluntari.

Toni Greblă: Am sesizat Parchetul General pentru a investiga și modul cum a fost realizat acest clip, și alte câteva materiale de propagandă electorală

"Au fost mai multe asemenea materiale de propagandă electorală primite ca sesizare de către AEP. Noi am căutat să le verificăm pe toate. În ceea ce privește acel clip am făcut o solicitare scrisă, atât mandatarului financiar al cărui cod de identificare este trecut în dreapta ecranului cât și asupra firmei care a realizat clipul publicitar, întrebându-le dacă au comandat, în ce condiții, cât a costat etc.

Mandatarul financiar ne-a răspuns că nu a comandat un asemenea clip publicitar electoral, nu știe de existența lui, iar firma producătoare ne-a răspuns că un număr de câțiva angajați, în afara orelor de program, ca voluntari, au realizat acest clip publicitar și apoi firma a acceptat să treacă datele de identificare pentru că altfel televiziunile nu îl publicau. Au spus că firma a făcut acest lucru în mod gratuit și în spirit de colegialitate cu angajații lor. În aceste situații, acest material, împreună cu altele câteva, cu răspunsurile pe care le-am primit, au fost înainte Parchetului General pentru a verifica modalitatea în care acestea au fost realizate. (...) Ce vreau să vă spun este următorul lucru: eu, ca președinte AEP, am sesizat Parchetul General pentru a investiga și modul cum a fost realizat acest clip, și alte câteva materiale de propagandă electorală pe care le-am trimis organelor de anchetă pentru că AEP nu poate să desfășoare o anchetă, neavând o competență în acest sens", a declarat Toni Greblă la Antena 3 CNN.

Georgescu a raportat cheltuieli zero. Greblă: Era un lucru nemaiîntâlnit în alegerile din România din 1990 încoace

Totodată, Toni Greblă a fost întrebat și despre faptul că Georgescu a raportat zero cheltuieli, un lucru din start bizar.

"Faptul că acest candidat a declarat la AEP că a avut venituri zero și cheltuieli zero, în spațiul public, al altor organe ale statului, aceste lucruri au fost aduse la cunoștință de către AEP. Era un lucru nemaiîntâlnit în alegerile din România din 1990 încoace", a spus Toni Greblă.

Întrebat când a trimis toate aceste informații la Parchetul General, Toni Greblă a declarat: "În aceeași zi în care am primit răspunsurile la întrebările noastre, să fie trei săptămâni de atunci".

