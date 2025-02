Șeful de campanie al lui Călin Georgescu la care au descins azi mascații este un fost jurnalist. Rolul jucat de soția sa

Mai multe percheziții cu mascați au avut loc marți în dosarul finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu, iar printre cei vizați a fost și șeful de campanie al lui Georgescu, Radu Pally. De altfel, chiar Georgescu a vorbit despre descinderi pe rețelele sociale, având o reacție acidă la adresa Ministerului de Interne. De la sediul firmei deținute Radu Pally ar fi fost ridicate documente, inclusiv contracte.

"Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz - nu ne puteți intimida - nu putem fi îngenunchiați!", a scris Călin Georgescu, pe Facebook.

Precizăm că în legătură cu finanțarea campaniei lui Călin Georgescu există un dosar la Poliția Română, coordonat de Parchetul General, deoarece deși acesta declarase că a cheltuit 0 lei în campania prezidențială, din documentele CSAT privind alegerile a reieșit că sunt mai multe persoane care au făcut donații, promovarea lui Călin Georgescu având loc în mare parte pe Tik Tok, unde ar fi fost cheltuite sume colosale. Potrivit Antena 3 CNN, sunt descinderi și la asociația „Pământul Strămoșesc”.

Reacția Poliției Române la acuzațiile lui Georgescu

Descinderile au fost confirmate indirect şi de Poliţia Română, într-un comunicat în care IGPR respinge acuzaţiile lui Georgescu de politizare a activităţii poliţiştilor.

"Activitățile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de parchet competente și cu respectarea cadrului legal în vigoare. De altfel, toate activitățile instituției noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale se efectuează sub coordonarea unităților de parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului.

Respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc. Vă reamintim faptul că activitatea de urmărire penală a poliției judiciare are caracter nepublic și se desfășoară sub autoritatea unităților de parchet competente, șefii ierarhici ai polițiștilor neavând competență în a da dispoziții privind efectuarea actelor de urmărire penală. Reiterăm că tot personalul instituției noastre își desfășoară activitatea cu profesionalism, imparțialitate, echidistanță și neutralitate politică", a comunicat Poliția Română.

Conform unor surse judiciare citate de Agerpres, percheziţiile sunt efectuate în cadrul dosarului deschis în luna decembrie 2024 de Parchetul General, care se referă la posibile încălcări ale legislaţiei în campania electorală a lui Călin Georgescu.

Cine este Radu Pally

Radu Pally este șeful campaniei electorale a lui Călin Georgescu, alături de soția sa, Crenguţa Pally, ambii foşti jurnalişti în presa argeşeană. Anume Crenguţa Pally este cea care a înființat în 2013 societatea Marker&Senzzo Media, care a produs clipul publicitar de campanie electorală pentru Georgescu în care candidatul de pe TikTok e filmat în timp ce înoată, aleargă și călărește pe un cal alb, imagini care ne amintesc de anumite ipostaze în care a fost văzut și Vladimir Putin. Marker&Senzzo Media a avut în 2023 o cifră de afaceri de 431.000 de lei și un profit de aproape 254.000 de lei.

Pe lângă firma Marker&Senzzo Media, Crenguța Pally mai este asociată într-o firmă, Metro Media & Communications, împreună cu soțul ei, Radu Pally. Metro Media & Communications a avut în 2023 o cifră de afaceri de 352.222 lei și profitul net 49.093 lei.

Radu Pally lucrează în presă de peste 20 de ani. El a făcut parte din echipa postului de radio Muntenia FM şi a fost director al publicaţiei „Blitz”, acolo unde soţia sa era redactor-şef. Potrivit anchetaonline.ro, Radu Pally este fiul fostei directoare a Muzeului Goleşti, Filofteia Pally. Aceasta a condus Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Goleşti vreme de 11 ani, din 2005 şi până în 2016 când s-a pensionat.

Pe grupul de presă înființat de echipa de campanie a lui Călin Georgescu, Crenguța Pally apărea ca PR, dar și mediator. Mai mulți jurnaliști care făceau parte din acest grup de pe WhatsApp s-au plâns de felul în care erau tratați de Radu și Crenguța Pally, scrie interespublic.ro. Aceștia nu le dădeau voie jurnaliștilor să pună orice întrebare, ci doar despre campanie. În plus, dacă cineva glumea sau comenta asupra unui răspuns era exclus din grup, Radu și Crenguța Pally fiind acuzați în repetate rânduri de cenzură.

