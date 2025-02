Președintele sindicatului din penitenciare, la un pas să fie păgubit de Nordis. "Am vrut să îmi iau și eu o garsonieră acolo"

Cosmin Dorobanţu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), a mărturisit că intenționa și el să își cumpere o garsonieră în Mamaia și chiar i-a sunat pe cei de la Nordis pentru asta. S-a răzgândit însă din cauza faptului că a început să își pună semne de întrebare atunci când angajații companiei imobiliare l-au sunat. Președintele FSANP a povestit că intenționa să facă un credit la bancă pentru această achiziție și că din fericire, pentru că a amânat să facă acest lucru, a evitat să fie și el păgubit în dosarul Nordis.

"Și eu am fost la un pas să fiu păgubit. Anul trecut am sunat la Nordis, am vrut să îmi iau și eu o garsonieră acolo, știți că orice bugetar își cumpără câte un apartament ca investiție. Am sunat la Nordis, am văzut toate reclamele toți influencerii, treceam pe la mare pe acolo și priveam cu admirație clădirile acela, oameni serioși, vă dați seama, îi poartă pe tricouri arbitrii de la fotbal, ziceam că sunt ceva cunoștințe, relații din politică....

Am sunat, am vorbit cu domnul Cristian Marin de la vânzări de la Nordis Mamaia, mi-a spus că undeva de la 70 de mii până la 90 de mii e un studio acolo sau o garsonieră.

Cosmin Dorobanțu: ă dați seama? Eram și păgubit, și cu rate la bancă...

Prima dată i-am sunat eu, am zis că vreau să fac credit în bancă că nu am banii ăștia să cumpăr o garsonieră și la două săptămâni m-a sunat domnul Cristian Marin și spune: "domnu Dorobanți, mai vreți să cumpărați garsoniera aceea?". Eu știam că e bătălie să cumperi acolo și atunci mi-am dat un semn de întrebare că o firmă de anvergura Nordis mă sună pe mine, un neica nimeni...

La cât de căutat era Nordisul atunci m-am întrebat de ce insistă să îmi vândă un apartament și am făcut un pas înapoi. La ceva timp am văzut ancheta jurnalistică și am zis "Aoleu!".. Vă dați seama? Eram și păgubit, și cu rate la bancă, ca mulți alții", a declarat Cosmin Dorobanţu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), la Antena 3 CNN.

Reamintim că sute de clienți ai companiei imobiliare Nordis s-au trezit cu banii luați și fără apartamentele la care visau. Mulți dintre ei făcuseră credite la bancă pentru aceste achiziții, iar în cele din urmă au rămas doar cu datoriile. Pe lista creditorilor figurează și mai multe firme, dar și Direcția Regională a Finanțelor Publice București, care cere 82 de milioane de lei.

