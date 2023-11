Premieră mondială în chirurgie: Primul transplant al unui ochi complet a fost realizat în SUA - Video

La puţin mai mult de cinci luni după operaţie, ochiul pacientului continuă să prezinte semne ale unei sănătăţii foarte bune, inclusiv un fluuferă răni grave la nivelul feţei şi al ochilor', a adăugat el în acelaşi comunicat. Aaron James, care poate totuşi să vadă cu ajutorul ochiului său drept, s-a întors la viaţa lui de zi cu zi din statul Arkansans, unde locuieşte alături de soţia şi fiica lui, şi revine la New York o dată pe lună pentru proceduri de monitorizare medicală.

Conexiune nervoasă Principala dificultate a unui transplant de ochi este aceea de a ajunge să se restabilească transmisiunile de informaţii către creier prin intermediul nervului optic. Acesta este secţionat la pacient, ca şi la donator, pentru a realiza transplantul. În trecut, transplanturi de ochi întregi au fost deja realizate pe mici animale, iar vederea a fost restaurată cel puţin parţial în unele dintre cazuri, a precizat Kia Washington. Însă o astfel de reuşită la oameni va necesita combinarea 'mai multor metode diferite', consideră specialista americană.

ONLY ON CBS MORNINGS: Aaron James, the recipient of the first-ever human eye transplant, speaks with @DrLaPook about his journey.



Aaron says he is shocked by how he is healing — and hopes the medical breakthrough could help other soldiers. pic.twitter.com/jWghbUmE4Z