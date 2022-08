Planul de Redresare și Reziliență (PNRR) depus de România pentru a primi aproape 29,1 de miliarde de euro din banii europeni destinați revenirii după pandemie a fost aprobat de către Comisia Europeană. Dar România, ca de obicei, și-a pus bețe-n roate, sub atenta supraveghere a lui Cristian Ghinea, susținut, în final, de Florin Cîțu.

”E o bătaie de joc la adresa României PNRR-ul ăsta. Toată lumea știe că au pus tot felul de condiții cretine încât este foarte greu să îndeplinești condițiile în așa fel încât să poți să tragi banii. Au pus 500 de condiționalități pe durata celor câțiva ani. Am văzut știre, nu am verificat-o, dar sursa era serioasă, care spune că celelalte țări au de la câteva condiționalități până la câteva maxim zeci de condiționalități. Adică cum avem noi 500 de jaloane, alte țări au câteva, 5-6 jaloane. Singura țară care are sute de jaloane de astea de condiționalități este România și asta este exclusiv acțiunea ticăloasă a lui Ghinea confirmată prin semnătură de Cîțu pentru că nu poți să faci așa ceva, îți bați joc... Au pus acolo condiții pentru orice, condiții aberante cum ar fi alea cu pensiile, alea cu justiția, cu tot felul de chestii în așa fel încât să facă aproape imposibilă absorbția fondurilor. E o nebunie ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Mugur Ciuvică.

După ce analistul politic Bogdan Chirieac a spus, în cadrul emisiunii ”Miercurea Neagră”, că, în ultimul sondaj, liderul PSD, Marcel Ciolacu, este fruntaș la încredere, peste președintele Klaus Iohannis, președintele GIP, Mugur Ciuvică, a intervenit rapid: ”Am văzut şi eu, nu e prea bine pentru domnul Ciolacu”, a punctat acesta.

"Întreb şi eu ca să lămurim. De ce nu e bine pentru Ciolacu? Că l-au dat în frunte cu încrederea şi înseamnă că s-ar putea să aibă necazuri sau de ce?", a mai întrebat Bogdan Chirieac.

"Nu cred că e bine pentru domnul Ciolacu, în poziţia în care este el, în care s-a aşezat cu plăcere de fix trei ani de zile, faţă de domnul Iohannis, să apară în sondaje că are 25% încredere şi doar 15% domnul Iohannis. Cred că s-ar putea să îl doară pe undeva. (...) Dinspre PSD, văzând scorurile astea, s-ar putea să se zică la un moment dat "Băi nene, de ce ciuciţi aşa în faţa domnului Iohannis când suntem de două ori peste el?". Nu cred că le vine ideea asta, dar nici nu pot să exclud complet această variantă. Până la urmă, şi sondajele astea se fac ca să mai vadă lumea pe unde se stă, dar mai sunt doi ani până la parlamentare. E timp lung de tot în politica românească. Şi fără nebuniile astea în politica internaţională, şi tot e timp lung", a mai spus Mugur Ciuvică.

