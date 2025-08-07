Peste 10.000 de hoteluri din Europa au dat în judecată Booking.com. Procesul, unul dintre cele mai mari din istoria ospitalității: Nu mai puteți face ce vreți cu noi

Un conflict de proporții ia amploare în industria ospitalității europene. Booking.com, una dintre cele mai mari platforme de rezervări online din lume, a devenit ținta unui proces colectiv fără precedent, inițiat de peste 10.000 de unități hoteliere din Europa. Acestea acuză compania că, timp de două decenii, ar fi utilizat în mod abuziv influența sa pe piață pentru a-și impune interesele în detrimentul operatorilor locali.

Unul dintre cele mai importante demersuri juridice din istoria industriei ospitalității europene

Procesul, lansat de Asociația Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor din Europa (Hotrec), se profilează ca fiind unul dintre cele mai importante demersuri juridice din istoria industriei hoteliere din UE. Având în vedere interesul ridicat, Hotrec a anunțat că termenul până la care hotelierii se pot înscrie în acțiunea colectivă a fost extins până la data de 29 august.

Sprijinită de 30 de asociații naționale de profil, inclusiv din Regatul Unit, acțiunea juridică urmărește recuperarea pierderilor financiare generate în perioada 2004–2024. În centrul acuzațiilor se află așa-numitele clauze de „paritate a prețului”, pe care reclamantele le consideră ilegale și dăunătoare.

"Hotelierii europeni au fost mult timp supuși unor condiții incorecte și unor costuri excesive"

„Peste 10.000 de hoteluri s-au alăturat deja acestei inițiative paneuropene pentru a cere compensații pentru pierderile financiare cauzate de utilizarea de către Booking.com a clauzelor ilegale de paritate a prețului”, a transmis Hotrec într-un comunicat.

Potrivit Hotrec, hotelurile erau forțate să nu afișeze prețuri mai mici pe alte canale de vânzare, inclusiv pe propriile site-uri, sub riscul unor penalizări sau excluderi. Totodată, platforma ar fi încercat să blocheze fenomenul rezervărilor directe („free-rider”), prin care clienții descopereau hoteluri pe Booking.com, dar rezervau ulterior contactând direct unitatea.

„Numărul înregistrărilor continuă să crească, ceea ce demonstrează dorința fermă a industriei ospitalității de a se opune practicilor incorecte din piața digitală”, a adăugat Hotrec.

Procesul va avea loc la Amsterdam și își întemeiază argumentele pe o decizie pronunțată în 2024 de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Instanța europeană a stabilit că aceste clauze de paritate contravin normelor privind concurența în UE.

„Hotelierii europeni au fost mult timp supuși unor condiții incorecte și unor costuri excesive. Acum este momentul să ne unim și să cerem despăgubiri”, a declarat președintele Hotrec, Alexandros Vassilikos, condamnând „practicile abuzive din piața digitală europeană”.

Reacția Booking.com: neagă acuzațiile și contestă interpretarea deciziei CJUE

Compania olandeză a reacționat rapid, respingând în totalitate acuzațiile formulate de Hotrec și partenerii săi. Într-un comunicat transmis prin e-mail, Booking.com a catalogat afirmațiile asociației drept „incorecte și înșelătoare” și a precizat că nu a primit „formal notificarea unui proces colectiv”.

Potrivit platformei, decizia CJUE nu ar fi conchis că respectivele clauze ar fi fost anticoncurențiale, ci doar că acestea intră sub incidența legii europene a concurenței, necesitând o evaluare de la caz la caz.

În apărarea sa, Booking.com a subliniat că este dedicată menținerii unei „concurențe corecte” și a argumentat că respectivele clauze ar fi avut, de fapt, un rol benefic pentru competiția din industrie, prin menținerea unor prețuri atractive pentru consumatori. Un sondaj citat de companie arată că 74% dintre hotelieri au raportat creșteri ale profitabilității în urma colaborării cu Booking.com, datorită gradului mai mare de ocupare și reducerii costurilor de atragere a clienților.

Totuși, nu toți din industrie sunt de acord cu această viziune.

„Pe măsură ce și-au consolidat controlul asupra pieței, Booking a crescut comisioanele și a pus o presiune uriașă pe marjele hotelierilor”, a declarat Véronique Siegel, președinta diviziei de hoteluri a asociației franceze Umih, într-un interviu acordat postului public France Inter.

„La o cameră pentru care clientul plătește 100 de euro, după comisionul Booking, hotelierului îi rămân în cel mai bun caz 75 de euro – din care trebuie să-și plătească angajații și să investească.”

Dependență de Booking.com, în ciuda criticilor

În ciuda valului de nemulțumire, Booking.com rămâne un canal de distribuție aproape indispensabil pentru multe unități de cazare, mai ales cele independente sau de mici dimensiuni, datorită vizibilității uriașe oferite online.

Conform unei cercetări realizate de Hotrec în parteneriat cu Universitatea de Științe Aplicate și Arte din Elveția, Booking Holdings – compania-mamă – deținea, în 2024, 71% din piața de rezervări online din Europa, în creștere față de 68,4% în 2019. Valoarea estimată a companiei este de 170 de miliarde de dolari, de trei ori mai mare decât cea a gigantului auto Volkswagen.

Rupprecht Podszun, profesor și expert în dreptul concurenței la Universitatea Heinrich Heine din Düsseldorf, consideră că Booking.com reprezintă un caz tipic de platformă digitală care a reușit să acapareze o industrie întreagă, impunând o logică de tipul „învingătorul ia totul”.

Potrivit acestuia, lupta juridică ce urmează va fi de durată, complicată și costisitoare, în special din cauza dificultății de a stabili exact valoarea daunelor.

„Judecătorii vor trebui să-și formeze o opinie, iar cazul va trece prin toate căile de atac – cu cheltuieli mari și toate tertipurile legale posibile”, a spus el într-un interviu acordat publicației Süddeutsche Zeitung.

„Este o revoltă a hotelurilor, care transmit un mesaj clar: Nu mai puteți face ce vreți cu noi”, conform The Guardian.

