Începe UNTOLD, joi, 7 august. Va fi un moment „In Memoriam”. Evenimentul începe după înhumarea lui Ion Iliescu

Ediția aniversară UNTOLD X începe joi, 7 august și marchează un moment important în evoluția festivalului care ocupă locul 3 la nivel internațional, în clasamentul celor mai mari 100 de festivaluri din lume.

UNTOLD începe la câteva ore după înhumarea lui Ion Iliescu, adică la ora 16.00.

Cu un lineup spectaculos, UNTOLD X reunește sute de mii de fani din întreaga lume într-un eveniment dedicat muzicii, tehnologiei, modei și culturii urbane.

Pentru ediția aniversară, organizatorii UNTOLD au pregătit noi zone în cadrul festivalului, create special pentru a diversifica și mai mult experiența pentru fanii de toate vârstele.

UNTOLD KIDS AREA

UNTOLD Kids este o zonă dedicată celor mici, unde copiii se pot bucura de activități educative, jocuri și divertisment într-un spațiu sigur și creativ. Secret Garden by Biutiful oferă o alternativă elegantă și relaxantă în mijlocul agitației, cu zone de lounge, baruri rafinate, decoruri instagramabile și selecții muzicale fine. Soul Circle este o nouă scenă dedicată conexiunii emoționale, cu artiști și momente muzicale care încurajează introspecția și reconectarea.

LOJA SENZORIALĂ PENTRU COPIII NEURODIVERGENȚI

De asemenea, UNTOLD introduce Loja Senzoriala, un spațiu special gândit pentru persoanele neurodivergente și însoțitorii lor, realizat în parteneriat cu Fundația Neuroatipic. Este prima zonă de acest tip din Europa integrată într-un festival de muzică. Aici, participanții vor regăsi un mediu incluziv, liniștit și prietenos, cu facilități, suport specializat și resurse adaptate nevoilor lor. Inițiativa subliniază angajamentul UNTOLD pentru diversitate, incluziune și accesibilitate reală.

MOMENT IN MEMORIAM AVICII

Pe 9 august, într-un moment încărcat de emoție și amintire, UNTOLD șii Kaufland aduc un omagiu unuia dintre cei mai iubiți artiști din istoria UNTOLD – Avicii. Artistul suedez a fost headlinerul primei ediții a festivalului, în 2015, iar impactul său continuă să fie resimțit și astăzi. Momentul „In Memoriam Avicii”, desfășurat pe Mainstage, este un tribut adus unuia dintre artiștii care au definit identitatea UNTOLD, marcând începutul unei povești care continuă să inspire.

Toate aceste experiențe pot fi admirate de sus, din roata fantastică înaltă de 30 de metri, care oferă o panoramă impresionantă asupra universului UNTOLD, precum și asupra orașului Cluj-Napoca.

Porțile magice ale universului UNTOLD se deschid joi, 7 august 2025, la ora 16.00. În toate cele 4 zile și 4 nopți de distracție, accesul în festival se face între orele 16.00 - 05.00.

