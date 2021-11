Paula Chirilă, marcată pe viață: Au murit oameni în mâinile mele și nu am să uit asta!

"Au fost 4 ani de facultate în care eu eram ziua la facultate, zi lumină. Și noaptea eram la spital, și apoi iarăși. De la 7 mergeam la facultate, spălam pe jos în sala de mișcare. De la 9 începeam cursurile și terminam seara și mă duceam la spital. Nu a fost deloc ușor. Acum privesc în urmă, așa, cu îngăduință, dar atunci a fost o perioadă foarte grea. Însă atunci fiind foarte tânără, am putut să duc chestia asta. Acum nu știu cum aș mai duce-o. Probabil cu ambiția care mă caracterizează și la cât de încăpățânată sunt și ambițioasă, aș duce-o până la capăt dar cu eforturi mari", a povestit Paula Chirilă, într-un interviu pentru ciao.ro.

"Au murit oameni în mâinile mele"

Întrebată dacă ar fi făcut față, ca asistentă, în această perioadă care stă sub semnul pandemiei, actrița a mai spus: "Cu siguranță aș fi fost acolo, în primele rânduri. Nu m-am dat bătută niciodată și mai ales când a fost vorba să ajut oamenii. Și asta a fost primul gând pe care l-am avut către Doamne-Doamne când am avut o perioadă foarte-foarte grea în viață și l-am rugat pe Dumnezeu să îmi arate calea, să mă ajute, să pot să fac bine. Acum, poate fac bine oamenilor făcându-i să zâmbească, înainte făceam la propriu bine, pentru că eram cadru medical. Nu știu care îmi va fi drumul, dar sper că e unul călăuzit de Dumnezeu"

Cât despre perioada în care a lucrat în spital, aceasta a spus: "Au fost câteva momente foarte grele în care efectiv au murit oameni în mâinile mele și nu am să uit asta nicio secundă, cât o să trăiesc, nu am să uit... să văd cum tineri mureau absolut fără să le mai putem face nimic, nici eu, nici medicul de garda, pur și simplu cedau. A fost cumplit pentru că eu eram la urgențe medicale, chiar unde erau urgențele".

"Am trecut prin momente pe care nu le pot spune. Oamenii ăia încă trăiesc"

La începutul anului, Paula Chirila făcea dezvăluiri șocante și acuzații dure despre hărțuirea sexuală din domeniul artistic.

"Am făcut-o pe proasta de atâtea ori… Pe vremea când nu era legiferată hărțuirea sexuală, de-ai știi ce am pățit… Aoleu! Nu se poate spune la televizor. Am trecut prin momente pe care nu le pot spune. Oamenii ăia încă trăiesc. Eu dacă le spun în mod public, probabil că sunt unii care vor fi bătuți cu pietre în piața publică. Mi-e milă de ei, niște oameni bolnăviori.

Ce bărbat ești tu? Eu am făcut pe proasta de foarte multe ori ca să scap. De foarte multe ori. Și îmi doream să ajung la momentul ăla în care să fiu destul de puternică încât să nu-mi mai fie teamă că voi trece prin așa ceva. Acum, am învățat să resping cu eleganță, pentru că se mai întâmplă și acum. Sunt destul de mulți nebărbați pe lumea asta.

M-a ajutat Dumnezeu, pentru că am avut talent și nu a trebuit să fac niciun compromis. Compromis, mă refer la o relație nepotrivită cu cineva care să intermedieze accesul într-o distribuție, într-un spectacol, într-un film, într-o emisiune și așa mai departe. Dar sunt construită să fiu ținta multor avansuri și poate fi un compliment până la un anumit punct. Te simți bine dacă îți spune cienva că ești frumoasă, dar dacă merge mai departe, nu te mai simți bine. Te simți încolțită și cumva te simți datoare… și mie nu-mi place să fiu datoare", a declarat Paula Chirilă, la Digi24, în emisiunea "La cină", cu Ionela Năstase și Adi Hădean.