Parlamentul olandez, rezoluţie prin care se opune intrării României în Schengen. Victor Negrescu, mesaj direct pentru USR. Posibilă decuplare de Bulgaria

CITEŞTE ŞI Schengen: Olanda este decisă. Parlamentul a adoptat o rezoluţie potrivit căreia nu ar trebui să voteze aderarea României şi Bulgariei

"Eu cred că aceasta este poziţia de moment a Parlamentului olandez. Este o diferenţă de opinie faţă de rezoluţia dezbătută şi votată în Parlamentul European. Ceea ce spune această rezoluţie este că se aşteaptă o evaluare a ceea ce înseamnă protecţia frontierelor de către România. Această evaluare a fost realizată recent de Comisia Europeană şi înţeleg că va duce la un raport pozitiv în ceea ce priveşte eforturile României de a proteja frontierele externe ale UE. Ceea ce automat va infirma ceea ce scrie în această rezoluţie.

Trebuie spus că Olanda a trimis iniţial un expert în această comisie şi ulterior l-a retras. Dacă erau atât de interesaţi de ceea ce se întâmplă în sensul protejării frontierelor externe ale UE, ar fi trebuit să îşi menţină expertul în cadrul comisiei. Eu cred că trebuie să depunem în continuare eforturi substanţiale pentru a convinge parlamentarii olandezi că ceea ce scrie în această rezoluţie nu corespunde realităţii, şi să mergem până la capăt pentru a ne lupta pentru interesul nostru şi să avem acel vot pe 8 decembrie. Eu înţeleg că este vorba doar despre o opinie formulată de Comisia de Afaceri Europene din parlamentul olandez. În continuare, România poate să convingă Olanda să susţină ţara noastră pentru aderarea la spaţiul Schengen. Sper ca Olanda să nu rămână ultimul stat care să se opună României. Eu sper ca România să meargă cu acel vot în data de 8 decembrie, indiferent de rezultat. Până acum, de peste 20 ori am tot vrut să supunem la vot şi am retras solicitarea. Nu am văzut efectiv cine se opune. Eu zic să mergem până la capăt şi, dacă va trebui, eu zic că Curtea de Justiţie a UE, cum a dat dreptate şi altor ţări în trecut, va da dreptate şi României în această privinţă şi vom reuşi să obţinem acest deziderat indiferent de diversele poziţionări politice ale unor politicieni din parlamentul olandez", a precizat Victor Negrescu la Digi 24.

România ar putea candida separat de Bulgaria la aderarea în Schengen

"Există o diferenţă între România şi Bulgaria şi foarte multe voci în plan european vorbesc despre o posibilă decuplare. Adică aderarea României la Schengen să fie separată, în contextul în care ţara noastră a depus eforturi externe considerabile, şi în contextul războiului din Ucraina. Să vedem ce va fi până la capăt. Trebuie să spun că Bulgaria va adera cel mai probabil la zona EURO fără România. Deci această decuplare poate fi una normală şi poate fi şi o oportunitate pentru România să meargă pe calea sa", a mai precizat europarlamentarul.

Mesaj direct către USR

"În acelaşi timp, trebuie să spunem că partidele din România, în mod special cele care au partenere partidele din Olanda, trebuie să depună eforturi suplimentare. Mark Rutte şi principalul partid din Olanda fac parte din Renew. Ar trebui ca colegii noştri din acea familie politică din ţară să facă eforturi mai mari pentru a convinge partidele din Olanda. Niciun eurodeputat social-democrat nu s-a abţinut şi nici nu a votat împotriva României. Trebuie să ne asigurăm cu toţii că, împreună, convingem partenerii din Olanda să susţină România, până în 8 decembrie!", a concluzionat Victor Negrescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News