Orban face exact greșelile pe care le vâna la Dăncilă. Există, totuși, o diferență

Fierbeau rețelele de socializare, reluau la nesfârșit televiziunile fraza buclucașă, o repetau comunicatorii partidului două zile, la fiecare talk-show.

Evacuat din prim-planul politicii chiar de către colegii săi liberali, Orban încearcă să rămână în atenția publicului prin postări pe Facebook. Unde gafează din start.

”Nu am cum să las să treacă ziua de astăzi fără să îl evoc pe cel pe care îl consider cel mai desăvârșit om de stat român. În urmă cu 158 de ani, în 20 august 1864, la Florica se năștea Ion I. C. Brătianu, primul băiat al marelui om politic Ion C. Brătianu”, le scria ieri seară Ludovic Orban celor 81.000 de urmăritori ai săi.

Unele comentarii îl iau la mișto (Care înaintaș domnule Orban, al Forței Dreptei?), alți prieteni din grupul de Facebook îl laudă, dar niciunul nu observă pleonasmul ”cel mai desăvârșit om de stat”.

Desăvârșit, adică, după DEX, ”deplin, absolut”. Poate fi un lider mai desăvârșit decât altul? Da, dacă o persoană poate fi cea mai gravidă, iar alta doar, așa, un pic, pe alocuri. Sau, dacă un mort, politic desigur, ar putea fi cel mai mort din întreaga lume (politică).

Pentru lămurirea situației, să recunoaștem că demagog are grade de comparație. Poți fi un demagog mai mare sau mai mic. Sau unul desăvârșit, adică absolut demagog. Dar mai mult sau mai puțin mort, politic desigur, e destul de greu, ca să nu spun cel mai imposibil.

P.S.

Care e diferența între greșeala lui Orban și a lui Dăncilă? Fostul premier și lider PSD greșea în direct: într-o deplasare externă a încurcat numele capitalei...cum mai greșește și privatul, confundând Craiova cu Cracovia, altă dată a făcut un dezacord într-o conferință de presă. Pe Orban nu-l deranjează nimeni, nu-i cere nimeni o declarație, o cugetare, o deșteptăciune. Are timp să-și pritocească mesajele pe Facebook, de dimineață până pe la opt seara, când le postează. Și tot le dă în bară.

