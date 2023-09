Opere cinematografice din întreaga lume la Festivalul Internațional de Film din București

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, prin intermediul acestei secţiuni, BIFF continuă să aducă în prim-plan o paletă diversificată de opere cinematografice, oferind publicului oportunitatea de a descoperi filme în premieră şi avanpremieră naţională. Peliculele vor rula în cele patru locaţii partenere: Cinema Muzeul Ţăranului, Sala Mare-ARCUB, CREART - Grădina cu filme şi Cinema Union.



Panorama BIFF cuprinde, anul acesta, şi două filme biografice ("Caravaggio's Shadow" şi "Il Boemo").



Filmele care arată cum abordează cineaştii subiecte universale în stiluri distincte şi captivante sunt:



* "La Bete" de Bertrand Bonello - prezent în competiţia internaţională a Festivalului de la Veneţia 2023, Nominalizat la Leul de Aur (Golden Lion - Best film);



* "El Echo", regia Tatiana Huezo - Festivalul Internaţional de Film de la Berlin - câştigător al Premiului Encounters - Cel mai bun regizor (Tatiana Huezo) şi câştigător al Secţiunii Documentar şi Best Experimental Documentary la Jerusalem Film Festival (2023) unde a fost nominalizat şi pentru Best International Film;



* "Caravaggio's Shadow" de Michele Placido - Sindicatul Naţional Italian al Jurnaliştilor de Film - Medalia de argint pentru Cea mai bună producţie şi pentru cele mai bune costume;



* "Il Boemo" de Petr Vaclav - Czech Lion (2023) - Cel mai bun film, regizor, screenplay, sunet, make-up, costume, nominalizat la Palm Springs International Film Festival 2023 (Best Foreign Language Film), San Sebastian International Film Festival 2023 (Best Film), Finale Plzen 2023 (Best Film);



* "Asteroid City", regia Wes Anderson - Nominalizat la Cannes Film Festival 2023 (Palme d'Or), Hollywood Critics Association Midseason Award 2023 (Best Picture, Best Supporting Actress şi Best Screenplay).



* "Here de Bas Devos" - Berlin International Film Festival - câştigător Encounters Award 2023 şi Best International Feature Film din cadrul Guanajuato International Film Festival 2023.



* "The Breaking Ice", regia Anthony Chen - Nominalizat la Cannes Film Festival 2023 (Un Certain Regard)



Bucharest International Film Festival este organizat de Fundaţia Charta şi Asociaţia Culturală Grigore Vasiliu Birlic, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României şi realizat cu sprijinul Ministerului Culturii, în parteneriat cu Primăria Capitalei prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti.



Biletele pot fi achiziţionate atât de la cinematografele partenere cât şi online de pe eventbook.ro.

