Operă digitală, licitată cu suma record de 69,3 milioane de dolari

O operă integral digitală a artistului american Beeple a fost vândută joi cu 69,3 milioane de dolari de casa de licitaţii Christie's, un record care stă mărturie pentru revoluţia în curs pe această piaţă mult timp confidenţială, relatează AFP, scrie Agerpres.



"Everydays: the First 5,000 Days", un colaj de desene şi animaţii realizate zilnic timp de 5.000 de zile la rând, îl plasează pe Mike Winkelmann, numele real al lui Beeple, printre primii trei cei mai scumpi artişti din lume în viaţă, pe toate suporturile.



Mike Winkelmann şi-a exprimat surprinderea pe contul său de Twitter după închiderea licitaţiei care a durat două săptămâni în total.

Al doilea record

Aproximativ 22 de milioane de internauţi au urmărit ultimele minute ale licitaţiei pe site-ul Christie's, în cadrul a ceea ce a fost prima vânzare a unei opere integral digitală organizată de către o importantă casă de licitaţii.



În vârstă de 39 de ani, Mike Winkelmann era cunoscut pentru proiectele şi colaborările sale digitale, dar înainte de sfârşitul lunii octombrie el nu vânduse niciodată o operă purtând numele său.



Vânzarea de joi ilustrează importanţa din ce în ce mai mare a unei noi tehnologii de înregistrare digitală a dreptului de proprietate, "blockchain", utilizată similar pentru criptomonede, considerată o soluţie miraculoasă împotriva falsurilor - unul dintre obstacolele în calea dezvoltării artei digitale. Aceasta face posibilă comercializarea operelor - şi a aproape orice este imaginabil pe internet, de la albume muzicale la tweet-urile personalităţilor - sub forma "non-fungible token" (NFT).



Acest nume obscur, apărut în 2017, oferă oricărui obiect virtual identitate, autenticitate şi trasabilitate teoretic incontestabile şi inviolabile.

"Un nou capitol în istoria artei"

De aproximativ şase luni de când "NFT" a intrat în vocabularul unui cerc mai larg de utilizatori de internet, înregistrările s-au succedat într-un ritm uluitor şi tot mai mulţi artişti, antreprenori sau colecţionari şi-au manifestat interesul.



"Artiştii folosesc stocarea de date şi software-ul pentru a crea arta şi a o distribui pe internet de peste douăzeci de ani, însă nu a existat (până acum) un mijloc veritabil de a o deţine şi a o colecţiona", a comentat Mike Winkelmann, citat într-un comunicat publicat de Christie's. "Odată cu NFT, toate acestea s-au schimbat", a adăugat el.



În opinia sa, "asistăm la începutul unui nou capitol din istoria artei, a artei digitale".

Arta complet dematerializată





Arta complet dematerializată conţine "la fel de multe know-how, nuanţe şi intenţii, ca orice lucru care se poate face pe o pânză fizică", a adăugat el. "Sunt mai mult decât onorat şi marcat să reprezint comunitatea artelor digitale în acest moment istoric", a mai declarat Mike Winkelmann.



La sfârşitul lunii februarie, o altă lucrare a lui Beeple, "Crossroads", s-a vândut cu 6,6 milioane de dolari pe platforma Nifty Gateway, specializată în lucrări virtuale. Artistul a primit 10% din această sumă, aşa cum este practica pe majoritatea platformelor specializate.



O animaţie pe care a vândut-o chiar el la sfârşitul lunii octombrie pentru suma simbolică de un dolar, a fost achiziţionată recent cu 150.000 de dolari.



Majoritatea obiectelor digitale "NFT" pot fi achiziţionate cu criptomonede, aşa cum s-a întâmplat în cazul operei de artă ale lui Beeple vândută joi de Christie's, care a acceptat Ether, una dintre cele mai populare monede digitale.

Preferința pentru noile tehnologii





Dovadă a preferinţei sale pentru noile tehnologii, Liga profesionistă nord-americană de baschet NBA şi-a lansat propria platformă "NFT", Top Shot, care comercializează videoclipuri de câteva secunde cu acţiuni de joc. În februarie, un clip al unei sărituri a vedetei Los Angeles Lakers, LeBron James, s-a vândut cu 208.000 de dolari, un record pentru un "moment", numele acestor clipuri.



Colectivul Larva Labs este adesea considerat fondatorul acestei noi ere a colectării digitale. În 2017, a lansat proiectul CryptoPunks, o serie de 10.000 de chipuri desenate pe computer, toate diferite, cu trăsături pixelate şi realizate în mod deliberat grosolan. Fiecare chip, în format "NFT", poate fi revândut acum pe platforma Larva Labs. Unul dintre acestea a fost achiziţionat miercuri cu 7,5 milioane de dolari de către un cumpărător anonim.



În domeniul muzical, grupul rock american Kings of Leon a scos la vânzare săptămâna trecută o versiune "NFT" a noului album "When You See Yourself".