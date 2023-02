Omul care a prezis cutremurul din Turcia, un nou mesaj. Ce se întâmplă cu regiunea, după seismele puternice de luni

Cercetătorul Frank Hoogerbeets, de la Solar System Geomatry Survey (SSGEOS), care studiază activitatea seismică, a prezis că „mai devreme sau mai târziu va avea loc un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în regiunea din jurul centrului de sud al Turciei, Iordania, Siria și Liban“.

La trei zile după mesajul omului de știință, sud-estul Turciei și nordul Siriei au fost puternic afectate de un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter, urmat de numeroase replici.

Ulterior, luni, în jurul prânzului, un al doilea cutremur cu magnitudinea de peste 7,5 grade a zguduit aceeași regiune.

Astăzi, cercetătorul a postat un nou mesaj pe Twitter, în care spune că întreaga regiunea s-a reașezat, după seismele devastatoare care au avut loc luni:

„Cutremurele mari din centrul Turciei au provocat o schimbare semnificativă în distribuția stresului în întreaga regiune, cu activitate seismică până în Palestina. În mod clar, regiunea se reașază“, a scris Frank Hoogerbeets pe Twitter.

