Cutremur de 7,8 grade în Turcia. Update: Cel puţin 118 morţi / Foto - Video

Update

Conform unui nou bilanț, cel puțin 118 de persoane au murit în Turcia și Siria. Alte 440 persoane sunt rănite, scrie CNN. 516 răniți, în regiunile siriene Alep, Latakia, Hama și Tartus. Bilanțul deceselor continuă să crească, potrivit oficialilor din Turcia și Siria citați de BBC.

„Se simțea că nu se va termina niciodată”, a declarat pentru CNN un jurnalist din sudul Turciei

Jurnalistul Eyad Kourdi, care locuiește în orașul Gaziantep din sudul Turciei și stătea cu părinții săi când a avut loc cutremurul luni dimineața, a declarat că „s-a simțit ca și cum nu se va termina niciodată”.

Erdogan, mesaj

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a scris pe Twitter că „echipe de căutare și salvare au fost trimise imediat" în zonele afectate de cutremur.

„Sperăm că vom trece împreună prin acest dezastru cât mai curând posibil și cu cât mai puține pagube", a scris Erdogan.

Ministrul de interne Suleyman Soylu a spus că „prioritatea este să scoatem oamenii prinși sub clădirile ruinate și să îi transferăm la spitale". Autoritățile regionale vorbesc de sute de case distruse sau avariate de cutremur.

VIDEO

WATCH: Daylight reveals massive destruction in Kahramanmaraş, Turkey pic.twitter.com/YZD1J4iYfc — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

BREAKING: Powerful 7.8 magnitude earthquake strikes southern Turkey, injuring multiple people; multiple fatalities expected.pic.twitter.com/qu8jwgvaIZ — Dredre babb (@DredreBabb) February 6, 2023

Știrea inițială

Zece persoane au murit în provincia Urfa, a declarat guvernatorul Salih Ayhan pentru televiziunea turcă NTV, după ce agenţia de stat Anadolu a raportat un bilanţ iniţial de cinci morţi în provincia Osmaniye.

Tonight, two earthquakes, one with a magnitude of 7.8 and another with magnitude of 6.7, with a time difference of about ten minutes, have shaken SE & central #Turkey. Destruction caused by these are far more than #Iran's Earthquake on January 28, 2023. pic.twitter.com/tyOx09owST — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) February 6, 2023

Prayers for Turkey , Syria , Lebanon and Jordan pic.twitter.com/3zbD57avCk — MNA (@Engr_Naveed111) February 6, 2023

BREAKING: First footage is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey.#Turkey #Earthquake

pic.twitter.com/5nJL41NFhO — Global News Network (@GlobalNews77) February 6, 2023

People try to help victims at the site of a collapsed building after an earthquake in Diyarbakir, Turkey 06 February 2023. According to the US Geological Service, an earthquake with a preliminary magnitude of 7.8 struck southeast Turkey. ???? EPA/Deniz Tekin#epaimages #Turkey pic.twitter.com/MuwCvraII6 — EPA Images (@EPA_Images) February 6, 2023

Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni sudul Turciei, în apropiere de oraşul Gaziantep, a raportat Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

Seismul a avut loc la ora locală 04.17 (01.17 GMT), la o adâncime de aproximativ 17,9 kilometri.

Un alt cutremur cu magnitudinea 6,7 s-a produs în centrul Turciei la orele 04.28 (01.28 GMT), la o adâncime de 9,9 kilometri, potrivit USGS.

Cutremurul a fost resimţit în Cipru, Liban şi mai ales Siria, dar şi în Grecia şi Israel

Seismele au fost resimţite în toată zona de sud-est a Turciei, dar şi în Liban, Siria şi în Cipru. Situată în zona unor plăci tectonice importante, Turcia este afectată deseori de cutremure.

