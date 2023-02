Mărmureanu, după al doilea cutremur extrem de puternic din Turcia: Nu am avut situația asta până acum! / Poate influența zona seismică Vrancea?

Turcia a fost lovită luni, în jurul prânzului, de un al doilea cutremur extrem de puternic, având magnitudinea între 7,5 și 7,7 grade pe scara Richter. Profesorul Gheorghe Mărmureanu a intervenit telefonic la Antena 3, unde a comentat informațiile despre cel de-al doilea seism:

„Sincer să vă spun, nu am avut situația asta până acum, ca după un cutremur foarte mare să avem altul tot la fel de mare în decurs de câteva ore. Eu am lucrat foarte mult cu colegii din Turcia și nu am înțeles filosofia lor de gândire, pentru că aceste cutremure de suprafață produc deplasări mari. Propagarea de la est la vest merge până aproape de Spania, după ce traversează toată Marea Mediterană“, a spus Gheorghe Mărmureanu.

Poate influența zona seismică Vrancea?

Profesorul Mărmureanu a venit și cu clarificări privitoare la influența pe care cutremurele din Turcia o pot avea asupra zonei seismice Vrancea:

„Vrancea noastră nu este influențată cu nimic de cutremurele din Turcia. S-au simțit ceva mișcări, dar Vrancea niciodată nu a fost influențată de cutremurele de acolo. Îmi pare rău de ei, pentru că am lucrat acolo foarte mult și am fost prinși în planuri comune. Eu nu știu dacă magnitudinea acestui al doilea cutremur este reală, aș zice că a fost mai mare. Totdeauna au greșit cu 2-3 diviziuni.

Îmi pare rău de ei și am impresia că și partea de proiectare a clădirilor e greșită. La asemenea cutremure trebuie gândită cu totul altfel proiectarea. La asemenea cutremure de suprafață, frecvențele sunt foarte mari.

Vrancea are cutremure până la 130 de kilometri, la perioade lungi, și e cu totul altceva. Am impresia că acolo e vorba de neînțelegeri între ei“, a mai spus Gheorghe Mărmureanu.

