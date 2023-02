Cutremurul din Turcia, prezis cu 3 zile înainte, pe Twitter. Ce a scris atunci Frank Hoogerbeets. Mesajul cercetătorului a devenit viral

Știa cineva despre cutremurul de luni care a ucis cel puțin 1500 de oameni în Turcia și Siria? Da, dacă Twitter este o sursă demnă de crezut. În urmă cu trei zile, Frank Hoogerbeets, un cercetător de la Solar System Geomatry Survey (SSGEOS), care studiază activitatea seismică, a prezis că "Mai devreme sau mai târziu va avea loc un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în regiunea din jurul centrului de sud al Turciei, Iordania, Siria și Liban", scrie India Today.

"Mai devreme sau mai târziu va avea loc un #seism de ~M 7,5 #terremur în această regiune (sudul și centrul Turciei, Iordania, Siria, Liban). #deprem", a scris Hoogerbeets pe Twitter vineri, 3 februarie 2023.

Deși inițial mesajul cercetătorului nu a avut mare impact, astăzi, după producerea cutremurului devastator din Turcia, postarea sa viralizat, fiind vizualizată de peste 29 de milioane de ori pe 6 februarie. Ulterior, Frank Hoogerbeets a transmis un nou mesaj, în care a încercat să explice cum a ajuns să "prezică" seismul din Turcia.

"Inima mea este alături de toți cei afectați de cutremurul major din centrul Turciei. Așa cum am afirmat mai devreme, mai devreme sau mai târziu acest lucru se va întâmpla în această regiune, la fel ca în anii 115 și 526. Aceste cutremure sunt întotdeauna precedate de o geometrie planetară critică, așa cum am avut pe 4-5 februarie", a scris cercetătorul.

Postarea este însoțită de un mesaj al companiei Twitter, care avertizează utilizatorii că, în prezent, cutremurele nu pot fi prezise.

"Nu există nicio bază științifică pentru predicțiile privind cutremurele. Există întotdeauna o șansă să se producă un cutremur în locurile cu falii active, dar testele au arătat că previziunile specifice nu au rezultate mai bune decât cele aleatorii. Afirmațiile privind corelația cu alinierea planetelor au fost infirmate", este mesajul transmis de Twitter.

