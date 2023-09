Oana Sivache, omul DNA de la ASSMB? Ce spune directoarea după ce și-a denunțat adjunctul

De fapt, chiar Oana Sivache ar fi colaborat cu procurorii, de când a fost numită, din aprilie 2023. Conform Libertatea, chiar șefa lui Cristian Plută, directorul adjunct vizat de ASSMB, ar fi fost cea care ar fi dezvăluit cum funcționează rețeaua de achiziții publice trucate.



Cristian Plută, director adjunct al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), din cadrul Primăriei Capitalei, este acuzat de DNA că ar fi primit 20.000 de euro mită de la managerul Spitalului Colentina, George Mirel Cristescu, în schimbul intervenţiei la Primărie pentru numirea acestuia în funcţie, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

În acest context, a ieșit cu declarații de presă Oana Sivache.

”Acesta este un moment important pentru noi, cei care ne dorim să muncim cinstit în această instituţie. Nu este o situaţie care să arunce o pată neagră asupra activităţii noastre, ci este un moment în care se face lumină, curăţenie. În calitatea mea de director general al ASSMB, am responsabilitatea şi onoarea de a fi în serviciul pacienţilor care au nevoie de ajutor, în toate cele 19 spitale administrate de Primăria Bucureşti”, a arătat Oana Sivache, luni, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la sediul ASSMB.



”Misiunea mea şi a colegilor mei este aceea de a oferi specialiştilor instrumentele necesare pentru a salva vieţi. Nu am venit la ASSMB să îmi fac fani. Sunt aici pentru oameni, nu să fur de la gura pacienţilor, şi aşa chinuiţi de boli. Suntem aici să dezvoltăm un mediu definit de profesionalism, integritate şi compasiune. Toţi cei care nu înţeleg această misiune, sfidând legislaţia şi, implicit, siguranţa pacienţilor, trebuie să răspundă pentru faptele lor", a continuat ea, care a continuat: ”Când un spital ia foc, când aparatura medicală cumpărată cu preţuri supraevaluate nu este folosită sau se strică rapid, tragedia nu este doar financiară, este umană. Într-un sistem de sănătate corupt, odată cu resursele financiare care se scurg, se pierde şi calitatea îngrijirii medicale, iar, uneori, se pierd vieţi. Să ignorăm existenţa corupţiei este ca şi cum am arunca cu pietre în ambulanţe venite să ne salveze. Corupţia distorsionează priorităţile, astfel încât deciziile nu sunt luate în funcţie de a salva vieţi, ci în funcţie de profit. Nu putem tolera un asemenea compromis pentru că reprezintă o trădare a încrederii pe care oamenii o au în noi, o trădare a vieţii. Din tăcere se pot naşte tragedii”.





Anunțul DNA

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupție și asimilate celor de corupție, comise în perioada aprilie – august 2023, în legătură cu încheierea unor contracte de achiziție publică și cu numirea unor persoane în funcții de conducere a unor unități spitalicești de pe raza municipiului București.

În cursul zilei de 18 septembrie 2023, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, se efectuează percheziții domiciliare în opt locații, situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare” au anunțat în dimineața de 18 septembrie procurorii anticorupție.

