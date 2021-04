Oana Lis, criticată că l-a luat la mișto pe Viorel Lis. Vedeta, replică în direct: E o chestie care pe mine mă ajută! Sunt glumele noastre interioare, el le aprobă

Oana Lis a fost pusă la zid de urmăritorii săi, pentru că a făcut mai multe glume pe seama lui Viorel Lis și despre planurile pe care le are după moartea lui. După ce a fost aspru criticată, vedeta a reacționat imediat și le-a dat replica tuturor, în direct.

Oana Lis a ținut să precizeze că înainte să posteze gluma pe internet, s-a consultat cu Viorel Lis și i-a cerut permisiunea și se pare că și fostul edil al Capitalei a fost amuzat de ce a putut scrie soția sa, astfel că valul de hate pe care l-a primit pe contul ei de socializare a fost total nejustificat.

"E o chestie care pe mine mă ajută"

"Simțul umorului îl am de mică, din familie. Noi facem tot timpul caterincă unul de altul. De exemplu, eu nu tolerez pe pagina mea de Facebook ca cineva să facă mișto de Viorel sau de persoanele dragi, dar eu îmi permit să fac glume de mine și de soțul meu. Sunt glumele noastre interioare, el le aprobă.

Eu am un râs și am un râs special. Viorel se sperie când îl aude. E un râs mai ironic, care apare atunci când sunt nervoasă. Decât să plâng, mie îmi place să râd. Poate că sunt momente când nu ar fi de râs și poate că eu atunci râd și fac mișto pentru că e felul meu de a fi. E o chestie care pe mine mă ajută. Oamenii care au simțul umorului sunt plăcuți de alți oameni, dar anul ăsta, lumea e foarte supărată, cu nervii la maxim. Pe mine nu mă mai afectează. Am citit comentariile alea și am râs de nu am mai putut", a explicat Oana Lis la Antena Stars.