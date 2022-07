O tânără refugiată din Ucraina a născut la Târgu Jiu: "Nu ştiu când o să ne revedem, a trebuit să rămână să lupte"

Viktoria are 24 de ani și este originară din Cernăuți, Ucraina. A ajuns în Gorj, mai exact la Crasna, în primăvara acestui an, iar la începutul lunii martie, însărcinată fiind, şi-a făcut primul control la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Potrivit reprezentanţilor spitalului, medicii de la Secția Obstetrică-Ginecologie i-au acordat mereu, pe perioada sarcinii, cele mai bune îngrijiri și sfaturi, iar în acest weekend Viktoria a adus pe lume, printr-o operație de cezariană, o fetiță de nota 10, scrie Reporter24. Și mama și nou-născutul se simt foarte bine. La Crasna, pe Viktoria o așteaptă soacra sa, cumnata și nepotul. Bărbații din familie au rămas să lupte pe frontul din Ucraina.

„L-am anunțat pe soțul meu despre fetița noastră. I-am arătat-o datorită internetului. Nu știu când o să ne revedem, este foarte greu fără el, dar a trebuit să rămână să lupte. Este soldat de meserie și este implicat în luptele de la Donetsk. Are 30 de ani. S-a bucurat enorm când a văzut fetița noastră. Eu locuiesc la Crasna, alături de soacra și cumnata mea, la o familie care ne-a ajutat mult. În Ucraina au rămas tatăl meu, bunicii și sora. Noi am fost nevoiți să plecăm. În spitalul din Târgu-Jiu am primit cele mai bune îngrijiri, sunt foarte mulțumită și le mulțumesc tuturor”, a spus Viktoria.

Statul Major, Ucraina: E nevoie de cât mai mulţi bărbaţi pe front

Ministerul ucrainean al Apărării le-a interzis bărbaţilor care au vârsta de încorporare în armată să-şi părăsească localităţile de reşedinţă, Statul Major al armatei cerând înţelegere pentru această decizie într-o postare pe Facebook, informează Agerpres. Ordinul are la bază o lege din anul 1992 privind mobilizarea. Astfel, bărbaţii cu vârste între 18 şi 60 de ani au nevoie de permisiunea comisariatului lor militar local pentru a putea părăsi districtul unde sunt înregistraţi. Controale se desfăşoară în special la graniţele districtelor şi la limitele localităţilor.

Respectiva postare pe Facebook a atras în scurt timp sute de comentarii iritate. Ministerul Apărării este acuzat acolo de ”idioţenie”, în timp ce unii atrag atenţia că decizia acestuia ar putea încuraja corupţia din cadrul comisariatelor militare, iar alţii se tem de amplificarea haosului economic, întrucât şoferi de camioane şi autobuze nu-şi vor mai putea desfăşura activitatea. Numeroşi ucraineni nu locuiesc la adresa unde sunt înregistraţi în acte. În urma invaziei ruse, zeci de mii de bărbaţi care au vârsta de încorporare au fugit în zone mai sigure din vestul Ucrainei. După declanşarea războiului şi declararea legii marţiale în luna februarie, bărbaţii ucraineni cu vârste între 18 şi 60 de ani nu mai au dreptul să părăsească ţara. Cu toate acestea, gărzile de frontieră reţin cu regularitate bărbaţi care încearcă să treacă graniţa în Republica Moldova sau în statele UE vecine.

