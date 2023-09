O dronă rusească a explodat lângă un bac plin cu români. Martor: A început haosul. Efectiv urlau dronele în urechile noastre - Video

Rusia a lansat un nou bombardament cu drone în apropiere de localitatea românească Isaccea din județul Tulcea, transmite Antena 3 CNN. Atacul a avut loc la primele ore ale acestei dimineții, iar un martor a filmat totul și a publicat imaginile pe rețelele sociale.

"Dă-i drumul, că vine! Fugi, că pică aici", spune un bărbat către o altă persoană, pe acea filmare.

Un zgomot de motor se aude pe fundal, probabil de la drona în picaj.

"Uite, aici a picat direct în vamă", se aude vocea masculină din înregistrare, în timp ce flacăra portocalie a exploziei umple partea din stânga a cadrului.

"Imaginile au fost surprinse de un voluntar care face aproape săptămânal drumuri între Isaccea și Orlovka, pe malul ucrainean. Este un voluntar care duce ajutoare către Ucraina, iar noaptea trecută se îndrepta către Orlovka, urcase pe bac și aștepta ca acesta să pornească.

Undeva în jurul orei 2:40, a observat cum a căzut prima dronă, la doar câțiva metri distanță de el. Pur și simplu, lumea a rămas paralizată pe bac. Nu știau ce să facă, dacă să pornească bacul, sau să nu-l pornească. Bărbatul le-a cerut celor care pilotau bacul să se pună în mișcare cât mai repede, ca să se îndepărteze de locul respectiv. În cele din urmă, bacul a fost pornit. Din fericire, nu a fost nimeni rănit acolo, însă, din ceea ce a declarat martorul, s-ar fi înregistrat pagube materiale la punctul de trecere a frontierei de la Orlovka, pe partea ucraineană.

Sigur, toate acestea vor fi evaluate pe parcursul acestei zile, însă, din păcate, atacurile cu drone rusești se intensifică și s-au intensificat în ultima perioadă.

Mai întâi au fost vizate porturile Reni și Ismail. Iată că acum dronele au început să cadă și pe partea aceasta, în porturi mult mai mici. Totuși, sunt porturi dunărene folosite de Ucraina, fie pentru transportul de persoane, fie pentru transporturile de marfă care se fac cu ajutorul barjelor", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Cătălina Buzoianu.

Martor: Efectiv urlau dronele în urechile noastre, se auzeau cum zboară spre noi

Ulterior, în direct la Antena 3 CNN a intervenit și Petru Gabor, bărbatul care filmase bombardamentul rușilor. Acesta a oferit mai multe detalii despre cum s-a întâmplat totul. Bărbatul duce săptămânal ajutoare pentru ucraineni în zonele cele mai afectate.

"În jurul orei 3:00 dimineața am ajuns în vama Orolovka, în vama din Ucraina. Veneam dinspre Herson, unde am dus ajutoare civililor și în momentul în care au terminat de făcut controlul la pașapoarte a început haosul. În afara perimetrului frontierei a explodat prima dronă și apoi m-am grăbit, am plecat de acolo din punctul de control direct pe bac și în momentul în care am ajuns pe bac au început să se audă mai multe drone în același timp. Au un sunet specific, oamenii am văzut că stăteau așa ca și când nu se întâmplă nimic și le-am spus: "Băi, oameni, vin drone, se aud drone, mișcați de aici, porniți bac-ul, faceți ceva".

De abia atunci au realizat ce vreau să le spun, când a explodat a doua dronă, aia pe care o vedeți în filmare. Dronele se aud undeva cu 3 minute înainte de impact, încep să se audă. Poate mi-am format auzul, fac asta săptămânal de când a început conflictul ăsta și am învățat fiecare dronă, dacă e mai mare, mai mică, din ce direcție vine, am învățat să le recunosc. (...) Mai mult m-am speriat dacă dețin eu controlul. În momentul în care spre exemplu sunt într-un câmp și începe o luptă știu în ce direcție să o iau, din păcate în vamă chiar nu aveam nicio putere decât să le spun să miște de acolo, să realizeze că suntem în pericol.

În momentul ăla nu înțelegea nimeni nimic. Efectiv urlau dronele în urechile noastre, se auzeau cum zboară spre noi și nimeni nimic. Li se părea că sunt într-un film, că nu e realitate. În zona de conflict, în zona Hersonul, oamenii în momentul în care aud dronele nu mă credeți ce reacție rapidă au. În schimb aici erau așa... se întrebau ce vorbesc eu aici", a declarat Petru Gabor.

