O boală misterioasă a ucis 17 persoane, inclusiv 13 copii. „Oamenii se tem să mănânce, să bea și să iasă afară”

S-a întâmplat în satul Baddal din India. O boală misterioasă a ucis până acum 17 oameni, inclusiv 13 copii, iar localnicii sunt îngroziți de ceea ce ar putea urma. Oamenii se tem să mănânce, să bea și să iasă afară pentru a nu se îmbolnăvi și ei. Se întâmplă deși după decesele înregistrate luna trecută nu au fost raportate cazuri noi ale acestei boli misterioase, scrie The New Indian Express.

În ultima săptămână, medicii, alături de experți de la PGI Chandigarh și AIIMS New Delhi, au formulat un protocol de urmărire, externare și tratament pentru pacienții care s-au recuperat după boală. Satul Badhal a fost izolat, iar aproximativ 400 de persoane din aproape 90 de familii au fost mutate în spațiile guvernamentale din Rajouri. Autoritățile le oferă hrană și facilități de cazare pentru a preveni apariția unor noi cazuri de îmbolnăvire și spun că acum situația este sub control. Totuși, frica încă persistă în rândul locuitorilor.

Mărturia unui localnic

Talib Hussain, un locuitor al acestui sat indian a vorbit pentru The Guardian despre impactul celor 17 decese inexplicabile.

„Fiica mea a venit la mine, trăgându-mă de cămașă și a întrebat: „Tata, dacă bem apă, vom muri și noi?” Ce aș putea să-i spun?”, a spus acesta.



„Locuiesc aici de mai bine de 50 de ani, dar nu am văzut niciodată așa ceva. În ultimele două luni, am asistat la 17 înmormântări. Este mai mult decât am putea înțelege vreodată. Oamenilor le este frică să mănânce, să bea și chiar să iasă afară. Cartierul nostru este sfâșiat”, a mai povestit bărbatul.



Cei 3.000 de locuitori ai satului se tem pentru viața lor. Coșmarul a început pe 7 decembrie 2024, când Fazal Hussain, soția sa și cei patru copii ai lor s-au îmbolnăvit după ce au participat la o nuntă.

Cu toții au acuzat dureri abdominale severe, vărsături și somnolență. În câteva zile, copiii muriseră. Inițial, au existat suspiciuni că ar fi vorba despre o intoxicație alimentară de la ceva ce mâncaseră la nuntă, dar în ziua în care fiul lui Fazal, în vârstă de cinci ani, a murit, tragedia a lovit o altă familie din Badhal, care nu a participat la sărbătoare.

„Copiii mei mergeau doar la școală”, spune Mohammad Rafiq, tatăl a șapte copii. „Doi dintre ei s-au îmbolnăvit de febră. Le-am dat medicamente și păreau mai bine în noaptea aceea, dar unul dintre copiii mei a murit acasă. Ceilalți doi au fost transportați de urgență la spital, dar unul a murit în drum spre Jammu, iar celălalt a murit șase zile mai târziu în Chandigarh", a mai spus acesta.

Care ar putea fi cauza îmbolnăvirilor

Peste 100 de teste ale surselor potențiale de boală, inclusiv alimente și apă, precum și probe de sânge, nu au reușit să identifice nicio infecție virală sau bacteriană.



Dar testele au scos la iveală urme de pesticide și insecticide în singura sursă de apă din sat, ceea ce a determinat autoritățile să declare Badhal o zonă de izolare în data de 18 ianuarie. Alimentele și apa îmbuteliată sunt acum furnizate de autorități. Cauza deceselor ar putea fi otrăvirea cu organofosfor, o clasă de compuși organici care conțin fosfor, utilizați în diverse domenii, inclusiv în agricultură, medicină și industrie. Totuși, ancheta autorităților continuă pentru a constat dacă această ipoteză se confirmă.

