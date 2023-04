"Nu știu dacă a atras-o ceva sau a cedat pur și simplu". Cum și-a cunoscut Șerban Pavlu soția: "Dacă n-ar fi fost Oana, aș fi depășit și vârsta aceasta fără să fac copii"

"Am insistat mult, am curtat-o foarte mult timp"

"Nu a fost absolut deloc inedit sau neașteptat. Neașteptat a fost felul în care ne-am întâlnit. Am avut o perioadă în care am stat singur și am reînnodat niște legături cu un prieten vechi cu care jucam baschet. Mergeam așa… de agrement. Am ajuns într-un loc în Parcul Studențesc, unde se juca baschet amator și pur și simplu am cunoscut-o pe soția mea. Nu la teatru, nu pe un platou de filmare. Am cunoscut-o la baschet. Ea juca destul de bine, mai bine decât mine, și este o poveste demnă de doi liceeni. Eu nu mai eram de mult student, terminasem facultatea, eram actor de niște ani buni.

Cred că m-a atras, în primul rând, faptul că nu e din mediul meu. Asta a fost un confort la momentul respectiv. E un om foarte diferit de mine, este opusul meu în multe privințe. Contrastele se atrag câteodată. Pe ea la mine… talentul meu excepțional și frumusețea ieșită din comun. (zâmbește)

Am insistat mult, am curtat-o foarte mult timp. Nu știu dacă a atras-o ceva sau a cedat pur și simplu. Ea m-a atras din foarte multe puncte de vedere și cred că e un om extraordinar, fundamental bun. Cred că e unul dintre cei mai buni la suflet oameni pe care i-am cunoscut. Asta a fost, pe lângă multe alte calități pe care le are, o calitate supremă. Cererea în căsătorie a venit după mult timp în care am stat împreună. A venit de la sine, n-a fost nimic special", a spus Șerban Pavlu pentru viva.ro.

"Dacă n-ar fi fost Oana, aș fi depășit și vârsta aceasta fără să fac copii"

"Niciodată nu mi-am imaginat viața fără copii. Ce a fost inedit și interesant pentru mine este că, involuntar, tot amânam momentul acesta. Cred că, dacă n-ar fi fost Oana, aș fi depășit și vârsta aceasta fără să fac copii. Mă speria foarte tare perspectiva de a aduce copii pe lume în incertitudinea mea economică, adică neștiind exact pe unde mă aflu. Lucrul ăsta se întâmpla în capul meu cel puțin. În momentul în care am fost sigur că le pot oferi un cămin, m-am schimbat foarte tare.

Relația dintre noi nu s-a schimbat fundamental, dar copiii schimbă ceva în felul în care privești lumea. Mi-e foarte greu să explic și știu că este un clișeu absolut, dar felul în care vezi lumea, felul în care îmi văd propria meserie, felul în care mă raportez la ea se schimbă. Mi s-au părut deodată multe lucruri foarte puțin importante, foarte mult balast, foarte multă vorbărie degeaba, foarte multe probleme pe care ți le faci degeaba. Da, s-a schimbat chestia asta. Nu e ușor, nu am avut pe cineva să ne ajute constant. Am crescut copiii împreună, mai ales Oana - eu lipsesc enorm de acasă. Și chestia asta te schimbă foarte tare", a povestit actorul.

