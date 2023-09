Nu doar cuplurile gay pot beneficia de pe urma parteneriatului civil. Președintele CNCD: În ultimii ani, 35% dintre copiii României au fost născuți în afara căsătoriei

„Dacă statele UE doresc să mențină instituția căsătoriei (exclusiv) pentru cuplurile de sex diferit, pot face acest lucru prin trimitere la tradiții și alte aspecte ce țin de specificul culturii în cauză, dar alternativ, printr-o altă instituție juridică, la latitudinea statului în cauză, trebuie să recunoască și să protejeze cuplurile de același sex. Statele care nu permit căsătoria între persoanele de același sex au ales instituția juridică a parteneriatului civil. Dacă avem o situație în care se încheie o căsătorie între persoane de același sex, într-un alt stat al Uniunii Europene, de exemplu, sau alt stat terț, atunci statul care are reglementat parteneriatul civil recunoaște acea căsătorie și o echivalează la nivelul parteneriatului civil.

Prin parteneriatul civil avem o evidență a acestor cupluri, avem o reglementare a bunurilor care rezultă din această relație. Vorbim de o familie în sens juridic și aici avem decizia CCR în cauza Coman-Hamilton, unde Curtea Constituțională califică cuplurile de același sex ca fiind o familie. Avem și decizia Curții de Justiție Europene, în acest sens, în cauza Coman-Hamilton. Mai mult, avem decizii ale Curții Constituționale Române care specifică că, în dreptul penal, cuplurile de același sex au același regim juridic cu al soților atunci când vorbim de proceduri penale”, a precizat Csaba Asztalos, la B1TV.

Parteneriatul civil ar fi de folos și cuplurilor heterosexuale. Csaba Asztalos: Acest proiect este o condiționalitate în procesul nostru de integrare la OECD

Întrebat ce opinie are despre legalizarea directă a căsătoriilor pentru cuplurile de același sex, fără crearea instituției parteneriatului civil, președintele CNCD a răspuns:

„Este alegerea statului român. Eu sunt ancorat în realitate, iar acesta este un subiect pe care instituția noastră îl gestionează de niște ani și, în evaluarea mea, nu cred că există o voință politică în acest moment de a deschide instituția căsătoriei pentru cuplurile de același sex. Cred că, real, este de a adopta o lege a parteneriatului civil, care ar trebui să fie o instituție deschisă și pentru cuplurile de sex diferit, pentru că în societatea noastră realitatea arată că avem un număr însemnat, foarte mare, de cupluri de sex diferit care trăiesc împreună, au o familie, au copii și trăiesc într-o incertitudine juridică pentru că nu au un regim juridic de reglementare a bunurilor și nicio predictibilitate, respectiv a relațiilor sociale, de protecție în accesul la sănătate sau alte servicii; 35% dintre copiii României, în ultimii 5 ani sunt născuți în afara căsătoriei, iar asta este o problemă reală în România.

(...) Dar nu consider nici eu un element înțelept să avem o astfel de dezbatere sau de a adopta un astfel de proiect de lege într-un an electoral. Cred că după anul electoral este necesară o dezbatere și aș mai sublinia că acest subiect poate fi o condiționalitate și, din câte știu, este o condiționalitate în procesul nostru de integrare la OECD. Așa cum, în 2001, am dezincriminat relațiile dintre persoanele de același sex, nu pentru că societatea din România a fost pregătită, ci pentru că am vrut să ne integrăm în NATO, pentru că s-a întâmplat înainte de Summit-ul de la Praga și de fapt a fost impusă această condiție, așa cum am recunoscut cultul Martorii lui Iehova, tot în 2001, nu pentru că am devenit brusc toleranți, ci pentru că eram în proces deschis de integrare în Uniunea Europeană, cred că și acest subiect va ajunge la acel moment în care statul român va alege o reglementare. Dar trebuie explicat societății, trebuie făcut acest efort, iar informațiile false și manipularea trebuie gestionate și anihilate sau limitate pe cât posibil.

