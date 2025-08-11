Noul drog legal care ne schimbă creierul. Absolut toată lumea îl ia zi de zi / video

Data publicării:

EXCLUSIV  Noul drog legal care ne schimbă creierul. Absolut toată lumea îl ia zi de zi

Studiile recente trag un semnal de alarmă: 

Materialele video scurte, de 1-2 minute, au un impact mult mai intens și mai rapid asupra creierului decât ne imaginăm.

Devenim practic consumatori de nimicuri. Aceste clipuri „descarcă dopamină” și provoacă o emoție instantanee, un efect similar cu stimulii puternici pe care îi dau substanțele adictive.

Fenomenul nu se rezumă doar la efectele chimice din creier, ci și la modul în care consumăm conținut. Jurnalistul Val Vâlcu a povestit o întâmplare relevantă:

„Studiile medicale arată că, de exemplu, clipurile scurte, de 1-2 minute, descarcă dopamină, produc o emoție. Nu la o oră și jumătate cât are un film, ci la un minut și jumătate. Ele ar trebui reglementare așa cum sunt drogurile. Până la urmă, schimbă ceva în creier. Acest divertisment facil te captivează.

Am întrebat un tânăr care este stand-up-erul său preferat. Care comediant îi place. Mi-a zis: „Stați să mă uit”. Eu nu-l întrebasem care e cel mai faimos, ci doar de cine îi place. Mi-a zis că nu știe cum îl cheamă. Mi-a spus că se uită pe TikTok, îl vede, îi place, dar merge mai departe și uită cum îl cheamă”, a zis jurnalistul Val Vâlcu la DC Edu.

Fluxul continuu de clipuri scurte poate crea o relație superficială cu informația: consumăm, ne bucurăm pe moment, dar nu reținem detalii. Platformele care promovează videoclipuri scurte, cu derulare rapidă, exploatează nevoia creierului de recompense imediate. În timp, acest lucru poate reduce capacitatea de concentrare și poate amplifica nevoia de stimuli rapizi.

Specialiștii compară efectul cu cel al consumului de fast-food: Oferă satisfacție imediată, dar nu hrănește în profunzime.

 

